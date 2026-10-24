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Пентагонът обвини китайски културни центрове в шпионаж и пропаганда в университетите

Пентагонът обвини китайски културни центрове в шпионаж и пропаганда в университетите
Снимка: AP/БТА

Вашингтон обвинява финансираните от Китай културни центрове в пропаганда и опити за придобиване на интелектуална собственост

Пентагонът е включил финансираните от Китай културни центрове в американските университети, известни като институти "Конфуций", в списъка си с организации, представляващи заплаха за националната сигурност на САЩ. Това съобщи американският министър на отбраната Пийт Хегсет, цитиран от Ройтерс.

Вашингтон от години разглежда институтите като инструмент за разпространение на китайско влияние и пропаганда в американските академични среди. Сега американското военно ведомство предприема действия за ограничаване на дейността им.

Във видеозапис, публикуван в социалните мрежи, Хегсет заяви, че организациите действат под прикритието на културни центрове в университетските кампуси и вече са определени от Пентагона като заплаха за сигурността на страната.

"Оказва се, че са се появили 80 нови пропагандни клетки в 30 университета, които използват различни имена и устави, но имат една и съща мисия: да крадат интелектуална собственост и да проникват в съзнанието на американските студенти", заяви министърът на отбраната.

По думите му през последните два месеца Пентагонът е предприел систематични действия за закриването на тези организации.

"Систематично закриваше всяка една от тези организации", добави Хегсет.

Китайското посолство във Вашингтон не е отговорило незабавно на запитването на Ройтерс за коментар по случая.

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