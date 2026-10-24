Днес „Мама в движение“: движението по време на бременност не е тренировка за форма, а грижа за тялото през една голяма промяна

Бременността променя тялото всеки ден. Центърът на тежестта се измества, ставите стават по-подвижни, а познатите движения могат да започнат да натоварват гърба и таза. Но това не означава, че бъдещата майка трябва да спре да се движи.

При неусложнена бременност физическата активност обикновено е безопасна и полезна. Американският колеж по акушерство и гинекология посочва, че при нормална бременност упражненията не увеличават риска от спонтанен аборт, ниско тегло на бебето или преждевременно раждане. Подходящото натоварване обаче трябва да се обсъди с лекаря, който проследява бременността.

Не е нужно да тренирате като спортист

Световната здравна организация препоръчва на бременните жени без медицински противопоказания поне 150 минути умерена физическа активност седмично. Това не означава задължително тренировки във фитнеса: бързото ходене, плуването и подходящите упражнения за сила също могат да бъдат част от седмичната активност. Минутите могат да се разпределят на по-кратки занимания през седмицата.

Практичен ориентир за умерено натоварване е разговорът: дишането се ускорява, но все още можете да говорите. Ако досега не сте спортували, започнете с кратки разходки и увеличавайте постепенно. При рискова или усложнена бременност режимът трябва да се съобрази индивидуално с медицински специалист.

Редовното движение може да облекчи болки в гърба и запек и е свързано с по-нисък риск от гестационен диабет и някои усложнения на бременността. То не е състезание и не изглежда еднакво за всяка жена. Контактните спортове, заниманията с висок риск от падане и тренировките в силна жега изискват особено внимание или избягване.

След раждането тялото има нужда от време

Раждането не е сигнал за незабавно връщане към предишните тренировки. При неусложнено раждане някои жени могат да започнат с леки разходки и нежно раздвижване, когато се почувстват готови. След секцио или по-сложно раждане възстановяването може да отнеме повече време. Преди връщане към бягане, скачане или интензивни упражнения е добре жената да се консултира с медицински специалист.

Постепенното укрепване на тазовото дъно и коремната област може да бъде част от възстановяването. Изпускане на урина, чувство за тежест ниско в таза, болка или дискомфорт не бива просто да се приемат като неизбежна част от майчинството: лекар или физиотерапевт може да помогне да се прецени каква подкрепа е необходима.

Именно пътят от движението през бременността до възстановяването след раждането е във фокуса на днешния форум „Мама в движение 2026“. В литературен клуб „Перото“ в НДК програмата включва разговор за безопасната физическа активност през деветте месеца и сесия за връщането към движение след раждането. Сред останалите теми са храненето, грижата за майката и първата година с бебето.

Движението през бременността и след раждането не е изпит за издръжливост, а начин жената да остане свързана с тялото си в период на големи промени. А понякога най-важната крачка е да си даде време, да потърси подкрепа и да открие своя ритъм. Именно за тази грижа и подкрепа говори форумът „Мама в движение“.