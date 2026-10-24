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1000 евро глоба за шофьор, блъснал 19-годишна велосипедистка в Пловдив

1000 евро глоба за шофьор, блъснал 19-годишна велосипедистка в Пловдив
БТА

63-годишният мъж е признал вината си и е сключил споразумение с прокуратурата три години след инцидента

Глоба от 1000 евро трябва да плати 63-годишен шофьор, признал вина за катастрофа с 19-годишна велосипедистка в пловдивския квартал "Капана“. Мъжът е сключил споразумение с прокуратурата, което е одобрено от Районния съд в Пловдив.

Инцидентът е станал на 18 октомври 2023 г., около 18:00 часа, на кръстовището между улиците "Железарска“ и "Алцеко“.

По данни от делото лек автомобил "Хюндай“ е навлязъл в насрещното движение и е блъснал младата велосипедистка. След катастрофата момичето е било транспортирано в болница за лечение.

При удара пострадалата е получила счупване на десния глезен, което е довело до трайно затрудняване на движенията на крака. Увреждането е квалифицирано като средна телесна повреда, причинена по непредпазливост.

Въпреки че това не е първото осъждане на водача, той е получил по-леко наказание след сключването на споразумение с прокуратурата.

Споразумението е постигнато четири дни след навършването на три години от катастрофата.

Освен глобата от 1000 евро мъжът трябва да заплати и разноските по делото в размер на 844,08 евро.

Решението на Районния съд в Пловдив, с което споразумението е одобрено, е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.

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