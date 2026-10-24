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След скъпия ток и горивата идва ли ред на храните?

След скъпия ток и горивата идва ли ред на храните?
pixabay

Поскъпването на дизела, затруднените доставки на торове и климатичният феномен "Ел Ниньо" могат да окажат сериозен натиск върху световното земеделие

След енергийната криза светът може да се изправи и пред продоволствена, предупреждава нов анализ на S&P Global. Според експертите съчетанието от високи цени на горивата, проблеми с доставките на суровини за торове и неблагоприятни климатични условия създава предпоставки за ново поскъпване на храните.

Един от основните рискове е свързан с доставките на торове. Затварянето на Ормузкия проток е показало колко важен е регионът на Персийския залив не само за търговията с петрол и природен газ, но и за снабдяването със суровини, необходими за земеделското производство.

През протока преминават значителни количества карбамид, амоняк и сяра, които се използват при производството на торове. Въпреки че алтернативните доставки са допринесли за понижаване на цените на амоняка, пазарът на сяра продължава да изпитва затруднения.

По данни от анализа през септември цената на сярата е била с около 70% по-висока в сравнение с януари.

По-скъпите торове могат да принудят земеделските производители да ограничат употребата им, което създава риск от по-ниски добиви през следващите сезони. Възможно е част от стопаните да намалят и обработваемите площи.

S&P Global посочва, че вече има признаци за свиване на площите, засети с царевица в Европа, със соя в Бразилия и с пшеница в Австралия.

Допълнителен натиск оказва поскъпването на дизеловото гориво, което е необходимо за работата на земеделската техника, напоителните системи и транспортирането на селскостопанската продукция.

Според анализа доставките на дизел са засегнати от конфликта с Иран и нарушенията в търговията от Близкия изток, както и от украинските атаки с дронове срещу руска енергийна инфраструктура.

Към икономическите затруднения се добавя и климатичният феномен "Ел Ниньо“. Очакванията са той да предизвика значителни отклонения в метеорологичните условия, включително обилни валежи и наводнения в някои региони, както и суша и екстремни горещини в други.

Анализаторите предупреждават, че земеделските култури, отглеждани с по-малко торове, могат да бъдат по-уязвими към неблагоприятните климатични условия.

Историческите данни обаче показват, че подобни явления невинаги водят до еднакви последици. След силния "Ел Ниньо“ през 2014-2015 г. световните цени на храните са се повишили с около 10%, докато климатичният епизод през 2023-2024 г. не е предизвикал съществено поскъпване.

Цените на селскостопанските суровини на международните пазари вече са реагирали на част от рисковете, като през годината са отбелязали значително повишение, последвано от известно понижение през последния месец.

Най-уязвими при евентуална продоволствена криза ще бъдат по-бедните държави, където разходите за храна представляват голяма част от семейните бюджети.

Експертите подчертават, че последиците от подобна криза могат да се проявяват постепенно, тъй като земеделското производство зависи от сезоните и реколтите.

Заместник-председателят на S&P Global Даниъл Йъргин обяснява, че за разлика от енергийните пазари, където промените в цените се отразяват почти незабавно, продоволствената криза може да се развива в продължение на месеци.

Това означава, че евентуалното отражение върху цените в магазините може да стане видимо едва през следващите земеделски сезони.

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