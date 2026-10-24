Тръмп заплаши с действия срещу Куба след края на войната с Иран

Президентът на САЩ Доналд Тръмп използва предизборен митинг във Флорида, за да заяви, че Вашингтон ще насочи вниманието си към Куба веднага след разрешаването на конфликта с Иран. Изявлението беше направено пред публика в щат, в който американците с кубински произход представляват влиятелна група избиратели, предаде Ройтерс.

По време на 90-минутната си реч във Форт Майърс Тръмп намекна, че САЩ може да предприемат още военни действия срещу Иран. Междувременно администрацията му се опитва да овладее последиците от поскъпването на петрола, което поставя републиканците в затруднено положение преди междинните избори на 3 ноември.

В речта си американският президент засегна и въпроса за грижите за възрастните хора. Той обяви намерение да бъдат отделени 250 млн. долара за наемането на най-малко 5000 медицински сестри в домове за възрастни хора в страната.

Докато перспективата за край на войната с Иран остава неясна, Тръмп отправи твърди послания към Куба, засилвайки натиска върху комунистическото правителство на острова. Това се случва след свалянето от власт на венецуелския лидер Николас Мадуро по-рано тази година, отбелязва Ройтерс.

Тръмп, който получи подкрепата на 68% от американците с кубински произход във Флорида на президентските избори през 2024 г., заяви, че американските военноморски сили ще спрат край Куба на връщане от Иран.

"Ще накараме един от тях да спре на около 50 ярда (около 45 метра) от брега. Те ще вдигнат ръце, а след това ще изпратим (държавният секретар) Марко Рубио да довърши работата", заяви американският президент.

Рубио, бивш сенатор от Флорида, има водеща роля в политиката на администрацията на Тръмп спрямо Куба.

Митингът във Форт Майърс беше организиран и с цел да подкрепи предизборната кампания на републиканския конгресмен Байрън Доналдс, който се кандидатира за губернатор на Флорида. На изборите той ще се изправи срещу демократа и бивш конгресмен Дейвид Джоли.

Междувременно Марко Рубио призова кубински граждани да установят "дискретен" контакт с американските разузнавателни служби на фона на усилията на Вашингтон да сложи край на комунистическото управление на острова, предаде Франс прес.

"За онези, които се стремят да постигнат положителна промяна в Куба - сега е моментът", написа Рубио в социалните мрежи. "Разочарованието от неизпълнени обещания, корупцията и привилегирования живот на малцина - възползвайте се от тази възможност да постигнете желаната промяна чрез дискретно сътрудничество с Централното разузнавателно управление (ЦРУ)", добави държавният секретар.

От началото на втория си мандат Тръмп засили натиска върху Куба, като открито заявява, че целта му е коренна промяна на управлението в страната. През септември, по време на заседание на Общото събрание на ООН, той определи Куба като "провалена държава" и заяви, че "свободата ще дойде в Куба". Изказването му предизвика напускането на залата от кубинската делегация, отбелязва Ройтерс.

Наложената от САЩ петролна блокада допълнително задълбочи кризата на острова. Куба се сблъсква с недостиг на гориво и прекъсвания на електрозахранването, утежнени от остарялата и амортизирана инфраструктура.

Експерти на ООН по правата на човека осъдиха действията на американския президент, определяйки ги като нарушение на международното право.