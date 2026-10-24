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Четири държави от Близкия изток обвиниха Израел за регионалната нестабилност

Четири държави от Близкия изток обвиниха Израел за регионалната нестабилност
Снимка: AP/БТА

Четирите държави призоваха за спешно прилагане на решението за две държави и потвърдиха подкрепата си за палестинска държава със столица Източен Йерусалим

Външните министри на Турция, Египет, Саудитска Арабия и Пакистан определиха израелската окупация като основна причина за нестабилността в Близкия изток и извън региона. Те призоваха за спешни действия по прилагането на решението за две държави като изход от израелско-палестинския конфликт, предаде Ройтерс.

В съвместна позиция четиримата министри заявиха, че израелската политика е "задълбочила глобалното възприятие за несправедливост". Те потвърдиха подкрепата си за създаването на независима палестинска държава в границите отпреди Шестдневната война от 1967 г., със столица Източен Йерусалим, съобщи саудитската информационна агенция СПА.

Позицията им беше обявена след среща в Истанбул на външните министри на осем държави от Европа и Близкия изток, които призоваха за прекратяване на военните действия в региона. В разговорите участваха дипломатическите ръководители на Франция, Великобритания, Германия, Италия, Турция, Саудитска Арабия, Пакистан и Египет.

Основна цел на срещата беше да бъдат обсъдени възможностите за деескалация на разрастващия се конфликт в Близкия изток. Сред водещите теми бяха напрежението в Ормузкия проток и протока Баб ел Мандеб, което затруднява международната търговия и допринася за повишаването на енергийните цени.

Министрите обсъдиха и ударите срещу Саудитска Арабия, извършвани от йеменските бунтовници хуси, които са съюзници на Иран.

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