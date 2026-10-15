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Китайският външен министър: Ще продължим да подкрепяме палестинската кауза

Китайският външен министър: Ще продължим да подкрепяме палестинската кауза
АП/БТА

В официално съобщение на Министерството на външните работи на Китайската народна република се посочва още, че Ван И е призовал „всички миролюбиви държави“ да подкрепят решението на близкоизточния конфликт на основата на две държави – Израел и Палестина

Китай ще продължи да подкрепя палестинската кауза и да се застъпва за правата на палестинците, заяви днес китайският външен министър Ван И, цитиран от Ройтерс.

По време на двустранна среща в Баку, проведена в рамките на международния форум на СВМДА (CICA), първият дипломат на Пекин разговаря със своята палестинска колежка Варсен Агабекян Шахин и подчерта, че „Палестинският въпрос не бива да бъде изтласкван на заден план“.

В официално съобщение на Министерството на външните работи на Китайската народна република се посочва още, че Ван И е призовал „всички миролюбиви държави“ да подкрепят решението на близкоизточния конфликт на основата на две държави – Израел и Палестина.

Тази позиция е в пълен синхрон с нарастващите амбиции на Пекин да се позиционира като ключов дипломатически посредник в Близкия изток, алтернативен на влиянието на САЩ.

Ангажиментът на Китай към палестинското ръководство се затвърди, след като през 2024-та г.  страната бе домакин на историческа среща в Пекин, където четиринадесет палестински фракции, включително „Фатах“ и „Хамас“, подписаха декларация за национално единство, припомня ТАРАЛЕЖ.

Чрез поддържането на интензивен диалог с Палестинската автономия и настояването за незабавно прекратяване на огъня, Китай се стреми да разшири геополитическото си влияние сред страните от Глобалния юг, които остро критикуват действията на Израел в региона.

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