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Четири държави разкритикуваха отлагането на палестинските избори

Четири държави разкритикуваха отлагането на палестинските избори
АП/БТА

Външните министри на Великобритания, Австралия, Канада и Франция остро разкритикуваха решението на палестинския президент Махмуд Абас да отложи предстоящите парламентарни и президентски избори, предава ДПА. Очакваше се това да бъде първият подобен вот за палестинците от близо две десетилетия.

В съвместна декларация дипломатите от четирите държави заявиха, че „дълбоко съжаляват“ за действията на Абас, с които изборите за законодателен съвет и за държавен глава се отлагат чак до септември 2027 г.

Те изразиха сериозно безпокойство за палестинската общност, като подчертаха, че „цяло едно поколение палестинци достигна пълнолетие, без да има възможност да гласува на избори за свои представители“. Според министрите това решение ще доведе до силно разочарование, отново ще лиши хората от право на глас и ще подкопае и без това ниското обществено доверие в демократичните институции.

Повод за реакцията стана указът на 90-годишния Абас, предал официалната агенция УАФА, с който планираният за следващия месец парламентарен вот беше отложен с близо година и обединен с президентския избор. Неговото движение „Фатах“ оглавява международно признатата Палестинска автономия на Западния бряг, но търпи сериозен спад в подкрепата си заради корупционни скандали. Абас, който управлява от 2005 г., и преди многократно е отлагал провеждането на вота.

Палестинските власти оправдаха решението си с тежката обстановка на Западния бряг, Източен Йерусалим и контролираната от „Хамас“ ивица Газа. Те посочиха като основна пречка израелските рестрикции върху доставката на изборни материали и блокирания достъп за международни наблюдатели.

Западните дипломати акцентираха, че реформирането и укрепването на палестинското управление е фундаментална стъпка към изграждането на трайно решение с две държави за мир между Израел и Палестина. „Призоваваме Палестинската автономия да преразгледа решението за отлагане на изборите и да предприеме необходимите стъпки за провеждането на парламентарни и президентски избори без по-нататъшно забавяне“, се посочва още в изявлението.

Четиримата първи дипломати се обърнаха и към Тел Авив да не възпрепятства вота, но завършиха с напомнянето, че „Хамас“ не може да играе никаква роля в бъдещото управление на Палестина“.

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