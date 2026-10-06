ЕС е готов да изпрати наблюдатели на палестинските избори

Европейският съюз е готов да изпрати мисия за наблюдение на палестинските парламентарни избори, насрочени за края на ноември, заяви върховният представител на ЕС по външната политика Кая Калас, цитирана от Франс прес.

„Палестинците имат право да избират своите представители на достоверни, всеобхватни и прозрачни избори“, написа Калас в социалната мрежа „Екс“.

Парламентарният вот по план трябва да се проведе на 28 ноември 2026 г., а през първото тримесечие на 2027 г. се очакват и президентски избори. Международната общност обаче изразява опасения, че парламентарните избори могат да бъдат отложени заради логистични трудности.

Калас посочи, че след близо две десетилетия без парламентарни избори предстоящият вот би дал възможност за обновяване на легитимността на палестинските институции.

Президентът на Палестинската автономия Махмуд Абас насрочи изборите за 28 ноември. Ако те се проведат по план, това ще бъде първият парламентарен вот в палестинските територии от 2006 г. насам.

Тогава „Хамас“ спечели изборите срещу партията „Фатах“ на Абас, която дотогава доминираше палестинския политически живот.

Провеждането на избори е сред реформите, за които настоява международната общност. Тя предоставя финансова подкрепа на Палестинската автономна власт, която е подложена на критики за корупция, институционална парализа и намаляваща обществена легитимност.