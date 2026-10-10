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Властите в Палестинската автономия отложиха парламентарните избори

Властите в Палестинската автономия отложиха парламентарните избори
АР/БТА

В сряда четири палестински фракции, сред които движението „Фатах“ на Абас и „Хамас“, се споразумяха на среща в Кайро да започнат „национален диалог“ преди изборите

Палестинският президент Махмуд Абас издаде указ за едновременно провеждане на президентски и парламентарни избори на 11 септември 2027 г., с което парламентарният вот се отлага с близо година спрямо първоначално планираната дата, предаде Франс прес.

В съобщение на президентската канцелария, разпространено от официалната палестинска новинарска агенция УАФА, се посочва, че двата вида избори ще се проведат в един и същи ден.

Парламентарните избори първоначално бяха насрочени за 28 ноември 2026 г., като провеждането им е част от реформите, за които настоява международната общност. Президентският вот пък беше планиран за началото на 2027 г.

Припомняме, че израелският външен министър Гидеон Саар обвини Палестинската автономна власт, че подвежда международната общност с намерението си да отложи парламентарните избори.

В сряда четири палестински фракции, сред които движението „Фатах“ на Абас и „Хамас“, се споразумяха на среща в Кайро да започнат „национален диалог“ преди изборите. 

„Махмуд Абас мами международната общност, като за пореден път отменя обещаните избори“, написа Саар в социалната мрежа Екс. Той обвини палестинското ръководство, че системно подвежда международните партньори, без да понася последствия за действията си.

Провеждането на изборите е част от реформите, за които настоява международната общност, включително Европейският съюз. ЕС оказва финансова подкрепа на Палестинската автономна власт, чието седалище е в Рамала на Западния бряг.

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