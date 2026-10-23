Нетаняху обяви мащабна военна операция на Западния бряг след нападението срещу израелци

Израелският премиер Бенямин Нетаняху обяви подготовката на мащабна военна операция на Западния бряг, която ще включва евакуация на палестински жители и претърсване на жилищни сгради. Изявлението му идва след въоръжено нападение в района на Хеброн, при което бяха ранени петима души, съобщи Франс прес (АФП).

„Ще евакуираме жителите и ще обикаляме от къща на къща“, заяви Нетаняху по време на посещение в района. Той визира квартала, от който са двамата заподозрени за нападението, убити от израелските сили.

Премиерът съобщи във видеообръщение, че заедно с министъра на отбраната обсъжда операция с мащаб, невиждан от Шестдневната война през 1967 г.

По думите му израелската армия е готова да пристъпи към действията, като окончателният момент за провеждането им ще бъде определен допълнително. Нетаняху обаче уточни, че подготовката и изпълнението на операцията вече са започнали.

Припомняме, че петима души пострадаха при въоръжено нападение в района на Хеврон на Западния бряг. Двама от ранените са в критично състояние, един е със средно тежки наранявания, а други двама са леко пострадали.

Според израелската армия двамата нападатели са били убити. Силите за сигурност продължават проверките за евентуални съучастници. Медицинските екипи на израелската служба за спешна помощ „Маген Давид Адом“ са оказали помощ на пострадалите и са транспортирали ранените до болници.

Началникът на генералния щаб на израелската армия генерал-лейтенант Еял Замир заяви, че бързата реакция на военнослужещите е предотвратила по-тежки последици. По думите му в превозното средство, използвано от нападателите, са открити значителни количества боеприпаси, за които се предполага, че са били предназначени за по-мащабна атака.

След нападението израелските сили са ограничили движението в Хеврон и няколко околни населени места. Магистрала 35 също е била затворена в двете посоки.