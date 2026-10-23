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Бившата съпруга на Милен Цветков: Никога не сме търсили отмъщение

Бившата съпруга на Милен Цветков: Никога не сме търсили отмъщение
БТА

Първата съпруга на Милен Цветков подчерта, че семейството е търсило справедливост, а не отмъщение, и призова за промяна в общественото отношение към шофирането под въздействието на алкохол и наркотици

"Хора като Кристиан Николов са продукт на нашето общество, в което ние приемаме, че шофирането под въздействието на наркотици и алкохол е нормално." Това заяви Дана Начева, първата съпруга на журналиста Милен Цветков, по повод освобождаването на Кристиан Николов, причинил смъртта му при тежка катастрофа в София на Великден през 2020 г.

В коментар пред "България Днес" Начева подчерта, че тя и общата им дъщеря Калина никога не са поставяли като основна цел Николов да остане възможно най-дълго в затвора.

"Това разбиране беше в основата на стратегията и решението да не се фокусираме върху възможно най-дългия престой в затвора, а върху това да постигнем ясно и категорично правосъдие", посочи тя.

По думите ѝ основната цел е била да бъде създаден правен прецедент, който да даде ясен сигнал при подобни случаи и да покаже, че законите трябва да се спазват от всички.

Начева коментира и съдебния акт от 22 октомври, като заяви, че не може да даде оценка за него. Тя припомни, че законодателството предвижда възможност осъдени на лишаване от свобода да поискат условно предсрочно освобождаване при определени условия.

Първата съпруга на журналиста подчерта, че загубата на Милен Цветков продължава да бъде болезнена за близките му повече от шест години след катастрофата.

"19 април остава завинаги дълбоко болезнен период за мен. Години след това Великденските празници са завоалирани от болката около случилото се", сподели тя.

Начева посочи, че Милен Цветков си е отишъл твърде млад и е имал още много какво да даде на българското общество.

Според нея загубата му е неизлечима рана не само за близките, но и за обществото, за което журналистът остава символ на свободата на словото и истината.

Тя обърна внимание и на факта, че всяка нова информация, свързана с катастрофата от 19 април 2020 г., кара семейството и останалите близки на Цветков да преживяват отново травмата.

"Ако искаме да бъдем модерно и цивилизовано общество, законите трябва да се спазват от всички", заяви Начева.

Според нея случаят трябва да бъде повод за по-широк обществен разговор за отговорността на водачите и отношението към шофирането след употреба на алкохол и наркотични вещества.

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