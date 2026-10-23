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Икономика

Петролът сорт Брент надскочи 115 щ.д. за барел

Петролът сорт Брент надскочи 115 щ.д. за барел
Снимка: БТА

Американският лек суров петрол WTI с доставка през същия месец, поскъпна до 101,28 д. за барел

Цените на петрола продължиха да се повишават днес на фона на честите атаки на йеменските бунтовници хуси срещу Саудитска Арабия и опасенията от евентуална нова ескалация на напрежението Вашингтон и Техеран, предаде Франс прес. 

Котировките на сорта Брент с доставка през декември днес за кратко преминаха прага от 115 д. за барел - за първи път от 4 май. В по-късната търговия фючърсите леко отстъпиха и се търгуват при 114,85 д. за барел към 15:43 ч. българско време. 

Американският лек суров петрол WTI с доставка през същия месец, поскъпна до 101,28 д. за барел

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