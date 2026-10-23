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Андре Онана се размина без тежки травми след катастрофа в Турция

Андре Онана се размина без тежки травми след катастрофа в Турция
АП/БТА

Вратарят на Трабзонспор и семейството му са били ударени от движещ се с висока скорост автомобил

Една от звездите на Трабзонспор - бившият вратар на Интер и Манчестър Юнайтед Андре Онана, е претърпял сериозна автомобилна катастрофа в Турция. За щастие камерунският национал се е разминал без тежки наранявания.

Инцидентът е станал часове след победата на Трабзонспор с 2:0 над Хартс в Лигата на конференциите. Онана се е прибирал към дома си със своето семейство, когато автомобил, движещ се с висока скорост, е ударил колата му отзад.

Сблъсъкът е предизвикал верижна катастрофа на път край Йомра, близо до Трабзон. Вратарят е бил откаран в болница, където е преминал медицински прегледи.

След като лекарите не са установили сериозни травми, Онана е бил изписан. Трабзонспор предстои да гостува на ЦСКА на 26 ноември от 22:00 часа в двубой от основната фаза на Лигата на конференциите.

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