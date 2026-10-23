Виктория Пилзен се извини на феновете си след „синята“ инвазия

Виктория Пилзен излезе с официална позиция след загубата с 1:2 от Левски в Лига Европа. Чешкият клуб поднесе извинения на свои привърженици, които са били преместени от закупените от тях места заради присъствието на голям брой фенове на „сините“ в домакинските сектори.

От Виктория обясниха, че преди двубоя са комуникирали с Левски и УЕФА за очаквания брой гостуващи запалянковци. По предварителни данни е трябвало да бъде запълнен секторът за гости, а още 200 българи да бъдат настанени в сектор C на централната трибуна.

Въпреки ограниченията при онлайн продажбата на билети, включително блокирането на определени IP адреси и изискването за регистрация във Viktoria Key, много български привърженици, живеещи в Чехия и региона, са успели да закупят места в домакинските зони.

„В този момент беше практически невъзможно да предотвратим влизането им на стадиона, а общият им брой се различаваше драстично от официално заявения“, посочиха от клуба.

Ръководството е решило да премести част от собствените си фенове, за да ограничи риска от конфликти и ескалация на напрежението.

„Напълно осъзнаваме, че някои от нашите привърженици трябваше да гледат мача от места, различни от тези, за които са закупили билети. Поднасяме извиненията си на всички, които бяха засегнати от ситуацията“, заявиха от Виктория.

Чешкият клуб подчерта, че безопасността на всички посетители остава основен приоритет. След края на срещата е започнал анализ на организацията и подготовката на допълнителни мерки, за да не се допуска повторение на подобен случай.