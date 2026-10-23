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Меси: Злонамерените критики засегнаха семейството ми

Меси: Злонамерените критики засегнаха семейството ми
АП/БТА

Аржентинската звезда подчерта колко важно е човек да умее да приема загубите.

Нападателят на Интер Маями Лионел Меси разкри как постоянните критики през годините са се отразили на него и неговите близки.

Аржентинецът направи разграничение между оценките, свързани с представянето на терена, и личните нападки, които преминават границите на спорта.

„Има критики, които са насочени към самата игра. Има и злонамерени критики, които я надхвърлят. Те могат да навредят на теб, а често и на хората около теб“, заяви Меси, цитиран от „Марка“.

Осемкратният носител на „Златната топка“ призна, че напрежението, съпътстващо кариерата му, е оказало сериозно влияние върху неговото семейство.

„Сблъсквал съм се с огромно количество критики през цялата си кариера и това силно засегна семейството ми“, добави той.

Меси подчерта, че пораженията също имат важна роля за развитието на всеки спортист.

„Дори загубата може да те научи на ценни уроци. За да израстваш, трябва да признаеш грешките си и да се опиташ да ги поправиш. Важно е да умееш както да печелиш, така и да губиш. Това е основополагащо за нашия спорт, защото във футбола в крайна сметка губиш по-често, отколкото печелиш“, завърши аржентинецът.

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