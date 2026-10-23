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Икономика

Над 180 000 работни места са съкратени заради изкуствения интелект по света през 2026 г.

Над 180 000 работни места са съкратени заради изкуствения интелект по света през 2026 г.
Pixabay

Британската банка Barclays планира да съкрати около 5000 работни места като част от стратегия за намаляване на разходите и повишаване на ефективността

Британската банка Barclays планира да съкрати около 5000 работни места като част от стратегия за намаляване на разходите и повишаване на ефективността, като изкуственият интелект също допринася за промените. Решението идва на фона на увеличение на тримесечната печалба на финансовата институция, която има около 93 000 служители по света.

Главният финансов директор на банката Анна Крос съобщи, че съкращенията са част от план за икономии на стойност над 1,1 млрд. британски лири до 2027 г. По думите ѝ около 60% от планираното намаляване на персонала ще засегне административните и поддържащите звена, включително екипите за разработка на софтуер.

Крос посочи, че технологичните подобрения и използването на изкуствен интелект позволяват на служителите да изпълняват задачите си по-ефективно. От началото на годината банката вече е освободила около 1000 служители.

Главният изпълнителен директор на Barclays Си Ес Венкатакришнан заяви, че финансовата институция инвестира значителни средства в технологии и преструктуриране на работните процеси. Според него тези промени са основният фактор за постигнатото повишаване на производителността, като изкуственият интелект има все по-важна роля и се очаква влиянието му да нараства.

Данни на специализирания проект „AI Layoffs“, цитирани в предоставения материал, сочат, че през 2026 г. съкращенията, свързвани с внедряването на изкуствен интелект, са засегнали над 180 000 работни места. Посочената стойност надхвърля с около 22% общия брой за цялата 2025 г.

Според същия източник през 2024 г. осем големи компании са обявили общо приблизително 43 000 съкращения, свързани с изкуствения интелект. Сред тях са Citigroup с планове за намаляване на персонала с 20 000 души и Dell с 12 500 позиции. През 2025 г. броят на обявените съкращения е надхвърлил 150 000.

Над 60 ръководители на компании са обявили съкращения, позовавайки се на повишена ефективност благодарение на изкуствения интелект. Сред посочените корпорации са Amazon, Microsoft, Meta, Oracle, HSBC, Intel и UPS. По данни на проекта над 60% от обявените съкращения са в компании с повече от 100 000 служители.

Точният глобален мащаб на съкращенията, причинени пряко от изкуствения интелект, остава труден за установяване, тъй като компаниите често посочват едновременно технологичната модернизация, преструктурирането и оптимизацията на разходите като причини за намаляване на персонала.

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