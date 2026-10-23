Станка Златева обвини новата власт в борбата в реваншизъм

Станка Златева и вписаният в Търговския регистър Управителен съвет на Българската федерация по борба излязоха с остра позиция за промените в националния отбор по класическа борба за Световното първенство в Астана.

Поводът е изключването от състава на Айк Мнацаканян и старши треньора Андрей Димитров. В категория до 72 кг България ще бъде представена от Димитър Георгиев.

„Въпреки публичните уверения, включително от страна на Гриша Ганчев, че реваншизъм няма да има, действията им говорят точно обратното. Цената се плаща от доказан шампион и треньор, както и от клуб, който години наред е работил за успехите на България“, се казва в позицията.

От екипа на Златева насочиха критиките си към Белчо Горанов, когото определят като освободен от длъжността генерален секретар. Те настояват да бъде изяснено на какво основание той е представил пред Световната федерация по борба състава за шампионата.

В позицията се подчертава, че решенията на извънредното Общо събрание, на което Тодор Ангелов беше избран за председател, все още не са вписани в Търговския регистър. Според Златева и досегашния УС до приключването на процедурата регистрираните лица продължават да разполагат с представителна власт.

„Всяко действие от името на федерацията без необходимата представителна власт поражда сериозни правни последици и не може да бъде оправдано с претенции за ново управление или обединение“, посочват още от екипа на Златева.

Твърденията са част от позицията на досегашното ръководство на федерацията. Към момента в предоставената информация не е представен официален отговор от Тодор Ангелов или Белчо Горанов.