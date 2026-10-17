Гриша Ганчев: Госпожица Станка Златева може да се прибере щастлива в Сливен

Гриша Ганчев обеща, че няма да има реваншизъм към клубовете, които досега са подкрепяли Станка Златева. Бизнесменът влезе в новия Управителен съвет на БФ борба, а преди това беше основната движеща сила за издигането на Тодор Ангелов за кандидат и впоследствие избран за президент на федерацията.

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„Аз съм радетел да няма реваншизъм. Ще ви обясня притча за костенурки, тръгнали през пустинята. Вървели и им се допило вода. Видели оазис след 150 години. Едната рекла на другата, че си забравили чашите. Едната казала, че ще се върне за чашите, а другата да я чака. Тя обаче не се върнала, а се скрила. След 40-50 години останалата рекла да си пийне, защото другата нямало да се върне. Другата ѝ казала: „Ако ще се пр**баваме - да не тръгвам да взимам чашите". И вашата работа такава.", заяви Ганчев в типичния си стил.

„Никакъв реваншизъм няма да има от моя страна, макар и толкова мръсотии ми направихте… че ви е бедна фантазията. Не ги направихте на мен, а на беззащитни деца - спортисти, които искат да прославят държавата, както тя го е правила (б. ред. - Станка Златева). Уважението ми към нея като спортист никога няма да изчезне, докато съм на тази земя. Госпожица Станка Златева може да се прибере щастлива в Сливен. Отърва се от милиционерите, които й висяха на главата. Да почне да си развива клуба, аз лично ще й помагам - няма да преча", каза още Ганчев.