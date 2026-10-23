Любослав Костов напуска ръководството на КНСБ: Няма да влизам в политиката

Икономистът Любослав Костов напуска поста главен икономист на КНСБ и директор на Института за социални и синдикални изследвания и обучение (ИССИО). Това съобщи самият той в публикация във Facebook, като уточни, че днес е последният му работен ден на двете позиции.

Костов посочи, че е подал заявленията си за напускане преди месец и е изчакал законовия срок, за да се оттегли от организацията.

"Изчаках законния срок да изтече тихо, за да си тръгна точно така, както влязох преди години, с чиста съвест и изправена глава", написа той.

След 12 години работа в синдикалната организация Костов обясни решението си с необходимостта от промяна и личните граници на професионалната ангажираност.

"Всяко извървяно разстояние си има своя естествен предел. Човешкият капитал има лимит и достойнство. Когато усетиш, че средата започва да изисква от теб твърде много, а съзнанието ти не го позволява, промяната не е просто избор. Тя е дълг към самия себе си", заяви икономистът.

В публикацията си той направи равносметка на постигнатото през годините, като посочи участието си в преговори за увеличаване на възнагражденията, разработването на формула за минималната работна заплата и създаването на магистърска програма по синдикализъм.

По думите му формулата за минималното възнаграждение е допринесла за ръст от над 45% за по-малко от три години.

Костов категорично отрече възможността напускането му да е свързано с политически планове.

"Не влизам в партийната политика. Не членувам в нито една политическа партия. Нито смятам да правя такава", заяви той.

Икономистът подчерта, че няма намерение да участва в интриги или публични конфликти, тъй като продължава да уважава хората в организацията и синдикалната кауза.

Костов обяви, че ще се върне към академичната си работа в Университета за национално и световно стопанство (УНСС), където ще се занимава с научна дейност и разработване на независими икономически алтернативи за България.

Въпреки оттеглянето си от ръководните постове той подчерта, че не се отказва от синдикалните си убеждения.

"Аз не напускам каузата. Човек не може да напусне това, в което вярва. Оставам синдикалист", написа Костов.

Той благодари на колегите си от ИССИО, които определи като най-голямото си постижение, както и на работниците, за чиито права е работил през последните 12 години.

"Синдикализмът не е щатно разписание. Той е състояние на ума. Той е морал и защита на слабия срещу силния на деня", заяви икономистът.

В края на публикацията си Костов отправи послание към колегите и последователите си: "Надявам се един ден да ме разберете".