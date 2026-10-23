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Промени в движението по АМ "Хемус" от днес: Ограничения за тежкотоварните автомобили

Промени в движението по АМ "Хемус" от днес: Ограничения за тежкотоварните автомобили
БТВ/стопкадър

Ограниченията за превозни средства над 12 тона ще важат в определени часове, а окончателното завършване на ремонта на тунел "Топли дол" се очаква през април 2027 г.

Временни ограничения за движението на тежкотоварни автомобили над 12 тона се въвеждат по автомагистрала "Хемус" заради основния ремонт на тунел "Топли дол". Мерките ще действат в петък, 23 октомври, неделя, 25 октомври, и понеделник, 26 октомври, съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ).

В петък от 15:00 до 21:00 часа ще бъде ограничено движението на камиони над 12 тона в посока Ботевград.В неделя от 14:00 до 21:00 часа и в понеделник от 7:00 до 9:00 часа ограничението ще важи за тежкотоварните автомобили, пътуващи към София.

За камионите над 12 тона, пътуващи към Враца, Монтана и Видин, алтернативният маршрут в петък ще бъде през прохода "Петрохан". Същият обходен маршрут може да се използва и в неделя от тежкотоварните автомобили, движещи се към столицата.

Леките автомобили могат да преминават през Искърското дефиле като алтернативен маршрут и в двете посоки. По този път също ще бъде ограничено движението на камиони над 12 тона.

От АПИ уточняват, че при намаляване на интензивността на трафика "Пътна полиция" може да разреши преминаването на тежкотоварни автомобили и преди изтичането на обявените ограничения.

Причината за мерките е значително натоварване на тунел "Топли дол", където от 12 октомври движението се осъществява двупосочно в тръбата за Варна. Това се налага заради възобновените ремонтни дейности в тръбата за София.

По данни на пътната агенция пропускателната способност на съоръжението е около 1200 превозни средства на час в една лента. В петък следобед обаче трафикът към Ботевград достига приблизително 2600 автомобила на час, което е повече от два пъти над капацитета.

В неделя следобед, когато много хора се завръщат към столицата, през участъка преминават около 2100 превозни средства на час.

Преди коледните и новогодишните празници, около 18 декември, се предвижда временно възстановяване на движението и в двете тръби на тунела. Целта е да бъдат осигурени по-безопасни и удобни условия за пътуване през празничния период.

След празниците, около 11 януари 2027 г., движението през тръбата за София отново се планира да бъде ограничено до окончателното приключване на строително-монтажните дейности. Прогнозният срок за завършване на ремонта е април 2027 г.

Тунел "Топли дол" е в експлоатация от 1985 г., като настоящият ремонт е първият основен от изграждането му. Строителните дейности започнаха през ноември 2023 г., като първо беше обновена тръбата за Варна.

В рамките на ремонта са изградени и две напречни пешеходни връзки между тунелните тръби за евакуация при инциденти.

Предстои да бъдат довършени хидроизолацията и укрепването на конструкцията, както и монтажът на осветлението, вентилацията, електрозахранването, видеонаблюдението и системите за пожарна безопасност. Предвидени са и дейности по укрепване на свлачище при входа на тунела в посока Варна.

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