Фон дер Лайен осъди новата атака срещу цивилен кораб в Черно море

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен изрази сериозна загриженост след поредния инцидент с граждански кораб в Черно море. Плавателният съд, на борда на който е имало украински и азербайджански екипаж, е бил поразен край бреговете на Румъния. Фон дер Лайен определи случилото се като поредна руска ескалация в региона.

В публикация в социалната мрежа X председателят на Европейската комисия осъди нападението и предупреди за опасностите, които подобни инциденти създават за гражданското корабоплаване.

„Дълбоко съм обезпокоена от поредната руска ескалация в Черно море“, заяви тя.

Според Фон дер Лайен подобни действия излагат на риск живота на цивилни граждани и нарушават основни принципи на международното право.

„Тези безразсъдни нападения застрашават живота на невинни хора и представляват открито незачитане на международното право“, подчерта председателят на ЕК.

Спасителни екипи издирват хора в неизвестност

По информация за инцидента търговският кораб е бил ударен от дрон в района на румънския пристанищен град Констанца.

След нападението са предприети спасителни действия, като част от хората на борда все още се издирват.

Урсула фон дер Лайен изрази признателност към спасителните екипи, които участват в операцията по откриването на изчезналите членове на екипажа.

Изявлението ѝ идва на фона на нарастващото напрежение около сигурността на търговското корабоплаване в Черно море.

Председателят на Европейската комисия определи нападението като част от руската ескалация, но в предоставената информация не се посочват резултати от разследване, които независимо да установяват произхода на дрона.