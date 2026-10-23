Неймар разкри плановете си след края на кариерата

Краят на забележителната кариера на Неймар изглежда все по-близо. Бразилецът приключи участието си в националния отбор след Световното първенство през 2026 година, а договорът му със Сантос изтича в края на декември.

На 34 години нападателят все още не е потвърдил дали ще прекрати кариерата си, но призна, че вече обмисля живота след футбола. Любопитното е, че Неймар не обича да прекарва свободното си време в гледане на мачове.

„Обичам футбола, но обичам да го играя. Да седя на дивана, да включа телевизора и да гледам мач - не мога. Когато приятелите ми живееха с мен в Париж и Барселона, през уикендите по телевизията имаше само футбол. Бях бесен и дори не стоях в хола“, разказа той пред „Varanada Gourmet“.

Неймар сподели, че в момента ежедневието му е изпълнено с тренировки и физиотерапия, но се стреми да прекарва възможно най-много време с децата си.

„Имам определени моменти с тях и се опитвам да правя нещата, които харесват. Дъщеря ми обожава „Шрек“ и „Гринч“ и ги гледам заедно с нея“, каза бразилецът.

Бившата звезда на Барселона и Пари Сен Жермен възнамерява да се откъсне напълно от ангажиментите поне за известно време след последния си мач.

„Когато се пенсионирам, ще прекарам една година, без да правя нищо. Ако ми се играе футбол, ще играя. Ако не ми се прави нищо, няма да правя нищо“, заяви Неймар.