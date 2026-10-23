Новини
Търси
Подкаст
Спорт

Левандовски подкрепи Ямал за „Златната топка“, но посочи още двама фаворити

Левандовски подкрепи Ямал за „Златната топка“, но посочи още двама фаворити
АП/БТА

Полякът включи Хари Кейн и Майкъл Олисе сред водещите претенденти за наградата.

Роберт Левандовски се надява Ламин Ямал да спечели „Златната топка“ за 2026 година. Бившият нападател на Барселона обаче смята, че звездите на Байерн Мюнхен Хари Кейн и Майкъл Олисе също имат сериозни аргументи за отличието.

В интервю за The Athletic преди церемонията в понеделник полякът подчерта, че битката за наградата е много по-отворена в сравнение с ерата на Лионел Меси и Кристиано Роналдо.

„Идваме от период, в който двама или трима играчи бяха ясни фаворити. Сега надпреварата е по-отворена. Може да разгледате десет футболисти и да установите, че всеки от тях има аргументи да спечели“, заяви Левандовски.

Нападателят посочи Ямал като футболиста, когото най-много би искал да види с трофея. Полякът следи развитието на испанския национал още от дебюта му за Барселона на 15-годишна възраст.

„Разбира се, надявам се Ламин Ямал да спечели „Златната топка“. Той е невероятен, особено предвид възрастта си. Но ако го сравним с предишната ера, ситуацията е малко по-различна“, добави той.

Левандовски похвали и представянето на Хари Кейн, който продължава да бележи редовно за Байерн.

„Хари пристигна в Байерн в пика на кариерата си и това, което прави, е невероятно. Особено впечатляващ е броят на головете му. На отбора липсваше нападател от подобен калибър, откакто си тръгнах“, каза полякът.

Бившият голмайстор на баварците отличи и Майкъл Олисе заради влиянието му върху мачовете и точните решения в завършващата фаза. Според него французинът отлично преценява кога да стреля и кога да създаде възможност за свой съотборник.

Още по темата

Реал Мадрид прекратява бойкота на „Златната топка“

Реал Мадрид прекратява бойкота на „Златната топка“

Тиери Анри ще води юбилейната церемония за „Златната топка“

Тиери Анри ще води юбилейната церемония за „Златната топка“

Рафаел Леао пожела „Златната топка“ на Ламин Ямал

Рафаел Леао пожела „Златната топка“ на Ламин Ямал

Лапорта атакува Реал Мадрид и обяви кой заслужава „Златната топка“

Лапорта атакува Реал Мадрид и обяви кой заслужава „Златната топка“

Давид Силва изненада с избора си за „Златната топка“ и предупреди Реал Мадрид

Давид Силва изненада с избора си за „Златната топка“ и предупреди Реал Мадрид

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Спорт

Георги Костадинов: В Европа не сме само за присъствие

Георги Костадинов: В Европа не сме само за присъствие

ПСЖ отново ще играе в деня на церемонията за „Златната топка“

ПСЖ отново ще играе в деня на церемонията за „Златната топка“

Карик след кошмара срещу Комо: Беше неприемливо

Карик след кошмара срещу Комо: Беше неприемливо

Виктория Пилзен се извини на феновете си след „синята“ инвазия

Виктория Пилзен се извини на феновете си след „синята“ инвазия

Андре Онана се размина без тежки травми след катастрофа в Турция

Андре Онана се размина без тежки травми след катастрофа в Турция

Водещи

Над 19 000 цивилни са загинали в Украйна от началото на войната

Над 19 000 цивилни са загинали в Украйна от началото на войната

  • Преди 4 минути
Президентът: Михаела Доцова не може да нарежда на НСО

Президентът: Михаела Доцова не може да нарежда на НСО

Георги Костадинов: В Европа не сме само за присъствие

Георги Костадинов: В Европа не сме само за присъствие

  • Преди 8 минути
Търговци в Брюксел барикадират магазините си срещу грабежи

Търговци в Брюксел барикадират магазините си срещу грабежи

  • Преди 19 минути
ПСЖ отново ще играе в деня на церемонията за „Златната топка“

ПСЖ отново ще играе в деня на церемонията за „Златната топка“

  • Преди 26 минути
Полиция, бронирани машини и водни оръдия: Френските власти се готвят за протестите утре

Полиция, бронирани машини и водни оръдия: Френските власти се готвят за протестите утре

  • Преди 32 минути
Мицкоски пак се заяде: Паметта ни не е подчинена на Източния съсед

Мицкоски пак се заяде: Паметта ни не е подчинена на Източния съсед

  • Преди 44 минути
Левандовски подкрепи Ямал за „Златната топка“, но посочи още двама фаворити

Левандовски подкрепи Ямал за „Златната топка“, но посочи още двама фаворити

  • Преди 44 минути
Какво ще носим тази есен? Цветовете и дрехите, които определят стила през 2026 г.

Какво ще носим тази есен? Цветовете и дрехите, които определят стила през 2026 г.

  • Преди 49 минути
Карик след кошмара срещу Комо: Беше неприемливо

Карик след кошмара срещу Комо: Беше неприемливо

  • Преди 1 час
Илияна Йотова: Началникът на НСО депозира оставката си

Илияна Йотова: Началникът на НСО депозира оставката си

Белия дом: Мелания Тръмп договори локално примирие между Русия и Украйна

Белия дом: Мелания Тръмп договори локално примирие между Русия и Украйна

  • Преди 1 час
Гюров към Радев: Защо воювате с евродепутатите, вместо да защитавате България?

Гюров към Радев: Защо воювате с евродепутатите, вместо да защитавате България?

  • Преди 1 час
ПП: Михаела Доцова да подаде оставка, но не под натиск

ПП: Михаела Доцова да подаде оставка, но не под натиск

Румънските власти заловиха 24 дрона в български микробус

Румънските власти заловиха 24 дрона в български микробус

  • Преди 1 час