Левандовски подкрепи Ямал за „Златната топка“, но посочи още двама фаворити

Роберт Левандовски се надява Ламин Ямал да спечели „Златната топка“ за 2026 година. Бившият нападател на Барселона обаче смята, че звездите на Байерн Мюнхен Хари Кейн и Майкъл Олисе също имат сериозни аргументи за отличието.

В интервю за The Athletic преди церемонията в понеделник полякът подчерта, че битката за наградата е много по-отворена в сравнение с ерата на Лионел Меси и Кристиано Роналдо.

„Идваме от период, в който двама или трима играчи бяха ясни фаворити. Сега надпреварата е по-отворена. Може да разгледате десет футболисти и да установите, че всеки от тях има аргументи да спечели“, заяви Левандовски.

Нападателят посочи Ямал като футболиста, когото най-много би искал да види с трофея. Полякът следи развитието на испанския национал още от дебюта му за Барселона на 15-годишна възраст.

„Разбира се, надявам се Ламин Ямал да спечели „Златната топка“. Той е невероятен, особено предвид възрастта си. Но ако го сравним с предишната ера, ситуацията е малко по-различна“, добави той.

Левандовски похвали и представянето на Хари Кейн, който продължава да бележи редовно за Байерн.

„Хари пристигна в Байерн в пика на кариерата си и това, което прави, е невероятно. Особено впечатляващ е броят на головете му. На отбора липсваше нападател от подобен калибър, откакто си тръгнах“, каза полякът.

Бившият голмайстор на баварците отличи и Майкъл Олисе заради влиянието му върху мачовете и точните решения в завършващата фаза. Според него французинът отлично преценява кога да стреля и кога да създаде възможност за свой съотборник.