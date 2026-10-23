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Георги Костадинов: В Европа не сме само за присъствие

Георги Костадинов: В Европа не сме само за присъствие
БТА

Спортният директор на Левски похвали зрелостта и характера на отбора след победата в Пилзен.

Спортният директор на Левски Георги Костадинов остана изключително доволен от успеха с 2:1 над Виктория Пилзен в Лига Европа. Той говори пред журналисти на летище „Васил Левски“ след завръщането на отбора от Чехия.

„Изиграхме много солиден мач, в който показахме самочувствие и класа. Демонстрирахме, че не участваме в Европа само за присъствие, а искаме да заслужим уважението на другите отбори. Надявам се да продължим в следващия етап на турнира“, заяви Костадинов.

Според него футболистите постепенно трупат увереност, а представянето им в Пилзен е било резултат от отлично изпълнения тактически план.

„Бях спокоен и убеден, че ще изиграем силен мач. Разбира се, необходима е и доза шанс, за да спечелиш. Много съм доволен, че футболистите за пореден път изпълниха плана на 100%. Показаха зрялост и постигнаха заслужена победа“, добави спортният директор.

Костадинов отличи реакцията на Левски след изравнителното попадение на домакините. „Сините“ бързо си върнаха преднината чрез Рейналдо и удържаха резултата до последния сигнал.

„Фактът, че отговорихме толкова бързо след техния гол, много ме зарадва. Това показва характера и глада за победа на отбора“, каза той.

Бившият капитан благодари и на привържениците, които оказаха мощна подкрепа на отбора в Чехия.

„Чувството беше уникално. Имаше толкова много левскари. Благодаря им сърдечно. Те отново завзеха чужд стадион и показаха как се подкрепя един отбор“, завърши Георги Костадинов.

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