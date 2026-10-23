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Търговци в Брюксел барикадират магазините си срещу грабежи

Търговци в Брюксел барикадират магазините си срещу грабежи
Белга/БТА

Причина за сериозните опасения на бизнеса са предходните масови прояви, проведени на 9 и 17 октомври, когато няколко магазина бяха разграбени от хулигани

Собствениците на търговски обекти на популярната брюкселска улица „Рю Ньов“, както и в други ключови райони на белгийската столица, предприемат спешни предпазни мерки срещу вандализъм и обири. Причината за масовото обезопасяване е насрочената за утре нова демонстрация в градския център, информира белгийската новинарска агенция Белга

Към днешна дата почти цялата търговска улица е покрита с дървени плоскости, с които са закрити стъклените витрини. Защитните съоръжения се монтират и в други части на града. Докато в началото на седмицата само единични обекти бяха взели подобни мерки, вчера укрепването е станало масово. 

Причина за сериозните опасения на бизнеса са предходните масови прояви, проведени на 9 и 17 октомври, когато няколко магазина бяха разграбени от хулигани. 

Управителите на обекти споделят, че сериозно се притесняват за стоката си и за безопасността на клиентите и персонала. Много от тях признават, че ситуацията е изключително неприятна, но реално нямат друг избор за защита. За по-голяма сигурност част от търговците са наели допълнителна денонощна охрана

Бизнесът в Брюксел подчертава, че уважава правото на гражданите да изразяват мнението си и да протестират. Те обаче са категорични, че безпричинното чупене на имущество и грабежите са абсолютно недопустими, тъй като зад всеки магазин стоят работещи хора, които се грижат за прехраната на семействата си. 

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