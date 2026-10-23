ПСЖ отново ще играе в деня на церемонията за „Златната топка“

Двубоят между Пари Сен Жермен и Олимпик Лион от осмия кръг на Лига 1 беше отложен заради планирани протести във френската столица. Срещата ще се проведе в понеделник, 26 октомври, от 21:30 часа българско време.

Мачът първоначално беше насрочен за неделя, но беше преместен по настояване на полицейската префектура в Париж. Властите се опасяват от нови безредици след напрежението по време на предишните демонстрации.

Планирано е полицейското присъствие във френската столица да бъде увеличено с 20%. Допълнително натоварване за силите на реда създава и провеждането на двубой от NFL на „Стад дьо Франс“ в неделя.

Промяната означава, че ПСЖ ще играе в деня на церемонията по връчването на „Златната топка“ за втора поредна година. През септември 2025-а гостуването на парижани на Олимпик Марсилия също беше преместено от неделя за понеделник, но тогава причината бяха прогнозите за проливни дъждове и гръмотевични бури.

Пари Сен Жермен има рекордните десетима представители сред 30-те номинирани за отличието - Усман Дембеле, Ашраф Хакими, Хвича Кварацхелия, Маркиньос, Нуно Мендеш, Жоао Невеш, Вилиан Пачо, Фабиан Руис, Феран Торес и Витиня.

Френската професионална футболна лига първоначално е имала резерви към промяната, но в крайна сметка е приела искането на властите.