12 загинаха при сблъсък на автобус и микробус в Пакистан

Тежка катастрофа в Югозападен Пакистан отне живота на най-малко 12 души, а около 24 други бяха ранени. Инцидентът е възникнал след сблъсък между пътнически автобус и микробус, информират местната полиция и спасителните служби, цитирано по АП.

Пътнотранспортното произшествие е регистрирано в окръг Ласбела, разположен в провинция Белуджистан, поясни пред медиите Мохамад Хаким от спасителните екипи. Според първичната информация от разследването, рейсът се е движел с превишена скорост. Медицинските екипи в близката болница потвърдиха, че сред жертвите и пострадалите има жени и деца.

Превозното средство е изпълнявало курс от Ласбела в посока Карачи – главния административен център на южната провинция Синд.

Подобни смъртоносни инциденти на пътя са регулярна поява в Пакистан. Основните причини за черната статистика са опасното шофиране, компрометираното състояние на пътищата и заниженият държавен контрол над правилата за движение.

Това е пореден случай на масов траур в региона, след като през юли тази година общо 40 души загубиха живота си при подобно нещастие – тогава автобус излезе от пътното платно и пропадна в дълбоко дефиле на територията на същата провинция Белуджистан.