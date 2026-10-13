Брюксел приготвя нови ограничения на достъпа на руснаци до ЕС

Европейската комисия (ЕК) разработва ново предложение за налагане на визови ограничения за чуждестранни граждани, извършили враждебни действия срещу държавите от Европейския съюз. Това обяви говорител на институцията по време на днешната пресконференция в Брюксел, цитиран по БТА, като поясни, че проектът предстои да бъде внесен за разглеждане в Съвета на ЕС.

Паралелно с това ЕК подготвя и конкретни мерки, насочени към въвеждането на пълна забрана за влизане в ЕС на бивши руски военнослужещи. Очаква се предложението да бъде официално представено в най-скоро време.

Темата беше повдигната още вчера от върховния представител на ЕС по външната политика и сигурността Кая Калас. Тя потвърди, че съществува сериозна политическа подкрепа за блокиране на достъпа на бивши руски бойци и за цялостно спиране на визите за руски туристи. Калас обаче уточни, че все още се изчистват детайли и допълнителни въпроси около практическите възможности за реалното прилагане на тази мярка.

От ЕК допълват, че статистиката показва устойчив и постоянен спад на допуснатите руски граждани в рамките на Общността след началото на руската военна агресия срещу Украйна. За сравнение, докато през предвоенната 2019 г. броят на пътуванията на руснаци до ЕС е достигнал 4 милиона, през миналата година този показател се е свил драстично до едва 618 хиляди.