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Слънчева събота с температури до 22 градуса

Слънчева събота с температури до 22 градуса
pixabay

Времето на 24 октомври ще бъде предимно слънчево, но сутринта на места ще има мъгли и намалена видимост. В София се очакват около 17 градуса

Предимно слънчево време с разкъсана висока облачност ще преобладава в страната днес, 24 октомври.Преди обяд в низините и котловините видимостта ще остане намалена на места, но през деня условията постепенно ще се подобряват, съобщават от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ).

Вятърът в по-голямата част от страната ще бъде слаб, предимно от изток-югоизток. Дневните температури ще се повишат слабо, като максималните ще бъдат между 17 и 22 градуса, а в София - около 17 градуса.

По Черноморието сутринта ще има ниска слоеста облачност или мъгла. През деня облачността постепенно ще се разкъса, мъглите ще се разсеят и ще има слънчеви часове.

Ще духа слаб до умерен северозападен вятър, който следобед ще се ориентира от югоизток. Максималните температури по крайбрежието ще бъдат между 16 и 18 градуса, приблизително колкото е и температурата на морската вода. Вълнението на морето ще бъде около 2 бала.

В планините също ще преобладава слънчево време, с разкъсана висока облачност. Преди обяд на отделни места върховете и билата ще бъдат обхванати от облаци.

Вятърът ще бъде слаб до умерен от запад-югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 12 градуса, а на 2000 метра - около 7 градуса.

Въпреки сутрешните мъгли, съботата ще предложи благоприятни условия за разходки и дейности на открито в голяма част от страната.

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