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Времето се разваля, идва застудяване и гръмотевична буря

Времето се разваля, идва застудяване и гръмотевична буря
Pixabay

Жителите на София ще посрещнат деня с минимална температура около 10°, а следобед термометрите в столицата ще покажат едва около 13°

През идните 24 часа през територията на страната ще се придвижи студен атмосферен фронт. Очаква се преваляванията да започнат от западните райони и да обхванат източната част, като на много места ще се развият краткотрайни, временно интензивни валежи и гръмотевични бури. Това показват данните на НИМХ, цитирани по БТА.  

Най-ниските сутрешни температури ще се движат в диапазона между 10° и 15°. Дневните стойности ще достигнат предимно 13° – 18°, докато в Източна България ще остане по-топло – между 20° и 24°. Жителите на София ще посрещнат деня с минимална температура около 10°, а следобед термометрите в столицата ще покажат едва около 13°.

В района на Черноморието ще преобладава тежка и значителна облачност. Дъжд и гръмотевична дейност ще има главно по южното крайбрежие. Преди обяд ще се усеща до умерен северозападен вятър, който в по-късните часове ще се преориентира от североизток. Максималните стойности край морето ще варират от 21° до 24°. Термометрите в морската вода ще отчитат около 20°, а вълнението на морето ще достигне до 2-3 бала.

Условията в планините ще бъдат неблагоприятни с предимно облачно време. Очакват се интензивни краткотрайни валежи и гръмотевици. В зоните с надморска височина над 2000 метра в началото ще превали смесен дъжд и сняг, но заради застудяването валежите ще преминат в сняг, като границата на снеговалежа ще продължи да пада. Първоначално ще духа умерен вятър от юг-югоизток, който по-късно ще се обърне от запад-северозапад. На височина 1200 метра максималната температура ще достигне около 10°, а на по-високите части около 2000 метра – около .

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