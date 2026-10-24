Новини
Търси
Подкаст
Общество

Иван Шишков коментира проверките на АМ "Хемус“ и случая с НСО

Иван Шишков коментира проверките на АМ "Хемус“ и случая с НСО
БТА

По думите му прокуратурата трябва да продължи работата си по сигналите за нарушения при строителството на пътища

Иван Шишков коментира действията на прокуратурата по сигнали за нарушения при строителството на автомагистрала "Хемус", както и случая с журналистката Соня Колтуклиева и охраната на председателя на Народното събрание. Той изложи позициите си в интервю по bTV.

Шишков припомни, че преди три години, когато е бил регионален министър в служебно правителство, са извършени проверки на строителството на магистрала "Хемус".

По думите му впоследствие са установени предполагаеми нарушения и при четвъртия участък на автомагистралата, като събраните материали са предадени на прокуратурата.

Той изрази очакване разследващите органи да продължат работата си по сигналите за нередности при разходването на публични средства.

В интервюто Шишков коментира и инцидента с журналистката Соня Колтуклиева, възникнал при опит тя да потърси коментар от председателя на Народното събрание Михаела Гоцева, която се е намирала в автомобил с охрана от Националната служба за охрана.

Според Шишков начинът, по който е била отворена вратата на автомобила, е създал напрежение. Той допусна, че в организацията на охраната може да е имало пропуски, които следва да бъдат разгледани.

Шишков уточни, че не е запознат в детайли с протокола за действие на охранителите при подобни ситуации.

По повод подадената оставка на началника на НСО генерал Емил Тонев той посочи, че въпросът предстои да бъде обсъден от Министерския съвет.

"Ще го гласуваме, ще решим", заяви Шишков.

Той коментира и разследванията в Сунгурларе и Белица, както и случая с кмета на Кърджали, като уточни, че няма конкретна информация дали те са свързани с обществени поръчки в ресора на регионалното министерство.

Още по темата

Иван Шишков: Дни преди финала за промени в ЗУТ изпратиха 300 идентични възражения от един сайт

Иван Шишков: Дни преди финала за промени в ЗУТ изпратиха 300 идентични възражения от един сайт

Иван Шишков: В края на 2025 г. е имало възлагане без финансиране на поддръжка на пътища

Иван Шишков: В края на 2025 г. е имало възлагане без финансиране на поддръжка на пътища

Иван Шишков: Проверяваме всички разрешителни за строеж във Варна в последните 4 години

Иван Шишков: Проверяваме всички разрешителни за строеж във Варна в последните 4 години

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Общество

Кристиан Николов остава в затвора, прокуратурата обжалва освобождаването му

Кристиан Николов остава в затвора, прокуратурата обжалва освобождаването му

КЗП проверява поскъпването на ученическите екскурзии, лекарствата и услугите

КЗП проверява поскъпването на ученическите екскурзии, лекарствата и услугите

Трима задържани след убийството на Слави Бинев; мотивът остава неясен

Трима задържани след убийството на Слави Бинев; мотивът остава неясен

Трима задържани на АМ "Хемус" за убийството на Слави Бинев

Трима задържани на АМ "Хемус" за убийството на Слави Бинев

Гъста мъгла на летище София: Видимостта падна до 350 метра

Гъста мъгла на летище София: Видимостта падна до 350 метра

Водещи

Скандалите около Вучич преди вота: 500 000 избиратели без точен адрес и обвинение за „нагласени“ избори

Скандалите около Вучич преди вота: 500 000 избиратели без точен адрес и обвинение за „нагласени“ избори

  • Преди 2 минути
Кристиан Николов остава в затвора, прокуратурата обжалва освобождаването му

Кристиан Николов остава в затвора, прокуратурата обжалва освобождаването му

  • Преди 5 минути
КЗП проверява поскъпването на ученическите екскурзии, лекарствата и услугите

КЗП проверява поскъпването на ученическите екскурзии, лекарствата и услугите

  • Преди 6 минути
Джобът на малките удоволствия: Кафето никога не е само кафе

Джобът на малките удоволствия: Кафето никога не е само кафе

  • Преди 10 минути
Трима задържани след убийството на Слави Бинев; мотивът остава неясен

Трима задържани след убийството на Слави Бинев; мотивът остава неясен

  • Преди 20 минути
Трима задържани на АМ "Хемус" за убийството на Слави Бинев

Трима задържани на АМ "Хемус" за убийството на Слави Бинев

COVID-19 продължава да циркулира и крие риск за уязвимите групи, предупреди инфекционист

COVID-19 продължава да циркулира и крие риск за уязвимите групи, предупреди инфекционист

  • Преди 23 минути
Гъста мъгла на летище София: Видимостта падна до 350 метра

Гъста мъгла на летище София: Видимостта падна до 350 метра

Ясно и слънчево в планините, температурите са между 2 и 6 градуса

Ясно и слънчево в планините, температурите са между 2 и 6 градуса

  • Преди 37 минути
Кой е Слави Бинев - от бизнеса през 90-те до Европейския парламент

Кой е Слави Бинев - от бизнеса през 90-те до Европейския парламент

  • Преди 1 час
Слави Бинев е застрелян в София, съобщава "24 часа"

Слави Бинев е застрелян в София, съобщава "24 часа"

Тръмп допусна нова военна операция срещу Иран на фона на поскъпването на горивата

Тръмп допусна нова военна операция срещу Иран на фона на поскъпването на горивата

  • Преди 1 час
Втора поредна нощ на масови сбивания в Петрич, има пострадали

Втора поредна нощ на масови сбивания в Петрич, има пострадали

Проучване: Някои храни в Пловдив са по-скъпи от тези в Дубай

Проучване: Някои храни в Пловдив са по-скъпи от тези в Дубай

Зеленски очаква решение от САЩ за ограниченията на "Старлинк" до 72 часа

Зеленски очаква решение от САЩ за ограниченията на "Старлинк" до 72 часа

  • Преди 2 часа