Иван Шишков коментира проверките на АМ "Хемус“ и случая с НСО

Иван Шишков коментира действията на прокуратурата по сигнали за нарушения при строителството на автомагистрала "Хемус", както и случая с журналистката Соня Колтуклиева и охраната на председателя на Народното събрание. Той изложи позициите си в интервю по bTV.

Шишков припомни, че преди три години, когато е бил регионален министър в служебно правителство, са извършени проверки на строителството на магистрала "Хемус".

По думите му впоследствие са установени предполагаеми нарушения и при четвъртия участък на автомагистралата, като събраните материали са предадени на прокуратурата.

Той изрази очакване разследващите органи да продължат работата си по сигналите за нередности при разходването на публични средства.

В интервюто Шишков коментира и инцидента с журналистката Соня Колтуклиева, възникнал при опит тя да потърси коментар от председателя на Народното събрание Михаела Гоцева, която се е намирала в автомобил с охрана от Националната служба за охрана.

Според Шишков начинът, по който е била отворена вратата на автомобила, е създал напрежение. Той допусна, че в организацията на охраната може да е имало пропуски, които следва да бъдат разгледани.

Шишков уточни, че не е запознат в детайли с протокола за действие на охранителите при подобни ситуации.

По повод подадената оставка на началника на НСО генерал Емил Тонев той посочи, че въпросът предстои да бъде обсъден от Министерския съвет.

"Ще го гласуваме, ще решим", заяви Шишков.

Той коментира и разследванията в Сунгурларе и Белица, както и случая с кмета на Кърджали, като уточни, че няма конкретна информация дали те са свързани с обществени поръчки в ресора на регионалното министерство.