Божидар Божанов гласува: България трябва да продължи по европейския път

Съпредседателят на „Да, България“ Божидар Божанов упражни правото си на глас на президентските избори. След вота той заяви, че е подкрепил кандидат, който според него има ясна визия за бъдещето на страната и нейното европейско развитие.

„Гласувах за президент, който знае къде е България, знае накъде трябва да се стреми – към Европа“, посочи Божанов.

Той изрази увереност в качествата на подкрепения от него кандидат, като отбеляза активността и ентусиазма по време на предизборната му кампания.

„Гласувах за президент, който цяла кампания пълнеше зали, имаше ентусиазъм и според мен ще бъде изключително достоен президент на България“, заяви съпредседателят на „Да, България“.

Според Божанов основната задача на държавния глава е да бъде обединител на нацията, но същевременно и коректив на управляващите.

„На първо място обединител – това е конституционната роля на президента“, подчерта той.

По думите му двете функции са пряко свързани, тъй като президентът трябва да представлява гражданите и да посочва грешките на властта, когато те са засегнати от нейните решения.

„Президентът, бидейки обединител, има функцията и на коректив, защото когато властта греши, гражданите са от другата страна. И той като обединител има тази роля – обединявайки ги, да посочва грешките на властта“, допълни Божидар Божанов.