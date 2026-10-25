Обама с остра атака срещу Тръмп: Обвини го в корупция и разкритикува войната с Иран

Бившият президент на САЩ Барак Обама се включи активно в предизборната кампания на Демократическата партия с остри критики срещу Доналд Тръмп. По време на митинги в Кливланд и Детройт той обвини настоящия държавен глава в корупция, разкритикува външната му политика и постави под въпрос действията на републиканците в Конгреса, съобщава Ройтерс.

Изявленията му идват десет дни преди междинните избори на 3 ноември, на които американците ще определят новия състав на Конгреса. Вотът ще бъде ключов за политическия баланс във Вашингтон, тъй като републиканците в момента контролират и двете камари.

В щата Мичиган Обама подкрепи кандидата на демократите за Сената Абдул Ел Саед, който се изправя срещу републиканеца Майк Роджърс.

Бившият президент определи предстоящите избори като възможност да бъде ограничено влиянието на администрацията на Тръмп и да се възстанови отчетността на управлението.

Една от най-острите му критики беше насочена към предполагаемото смесване на президентските правомощия с личните бизнес интереси на Тръмп.

Обама обвини президента, че използва властта си за лична изгода и предоставяне на привилегии. Той отправи критики и към Републиканската партия, която според него не упражнява достатъчен контрол върху действията на Белия дом.

Тези твърдения са политически обвинения на бившия президент. Белият дом не е предоставил незабавен отговор на запитването на Ройтерс за коментар.

Обама засегна и войната с Иран, като оспори твърденията на администрацията за постигнатите резултати. Според него конфликтът е увеличил икономическото влияние на Техеран заради заплахите срещу корабоплаването през Ормузкия проток - един от най-важните маршрути за световните доставки на петрол.

Бившият президент не спести критики и към министъра на отбраната Пийт Хегсет, като иронизира вниманието му към външния вид и физическата подготовка на военнослужещите. Обама осмя и промените в интериора на Белия дом, предприети по време на управлението на Тръмп.

Според проучване на Ройтерс и Ипсос от август 63% от анкетираните американци смятат, че Тръмп и семейството му са извлекли неправомерна финансова полза от криптовалути след завръщането му на власт. Други 69% са на мнение, че личните му бизнес интереси влияят върху политическите му решения. Данните отразяват обществените нагласи, а не установени нарушения.

Демократите се надяват участието на Обама в кампанията да привлече допълнително внимание към техните кандидати, особено в щати с оспорвани изборни надпревари.

"Таралеж" припомня, че на 3 ноември в САЩ предстоят междинни избори, на които ще бъдат избрани всички 435 членове на Камарата на представителите и част от Сената. В момента републиканците разполагат с мнозинство и в двете камари, а демократите се стремят да променят съотношението на силите. Резултатът от вота ще определи доколко Конгресът ще може да подкрепя или ограничава политическата програма на Доналд Тръмп през оставащата част от президентския му мандат.