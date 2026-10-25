Радостин Василев: Гласувах за българския национален интерес

Кандидатът за президент Радостин Василев упражни правото си на глас на днешните президентски избори и заяви, че е гласувал за българския национален интерес, съобщава БНТ.

"Гласувах за българския национален интерес и както винаги надеждата ми е, че все повече хора ще проумеят, че е време за голяма промяна в България", заяви Василев.

Той отправи и призив към гражданите да участват в изборите, като подчерта, че разочарованието от политическата ситуация не бива да ги отказва от гласуване.

"Призовавам ги всички да излязат и да гласуват, защото когато си недоволен, когато си излъган или разочарован, не е моментът да си останеш вкъщи. Моментът е да избереш друг, който да оправдае очакванията ти", каза още кандидатът за президент.