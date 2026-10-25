Новини
Търси
Подкаст
Политика

Радостин Василев: Гласувах за българския национален интерес

Радостин Василев: Гласувах за българския национален интерес
стопкадър/БНТ 1

Кандидатът за президент призова гражданите да упражнят правото си на глас и заяви, че се надява на голяма промяна в България

Кандидатът за президент Радостин Василев упражни правото си на глас на днешните президентски избори и заяви, че е гласувал за българския национален интерес, съобщава БНТ.

"Гласувах за българския национален интерес и както винаги надеждата ми е, че все повече хора ще проумеят, че е време за голяма промяна в България", заяви Василев.

Той отправи и призив към гражданите да участват в изборите, като подчерта, че разочарованието от политическата ситуация не бива да ги отказва от гласуване.

"Призовавам ги всички да излязат и да гласуват, защото когато си недоволен, когато си излъган или разочарован, не е моментът да си останеш вкъщи. Моментът е да избереш друг, който да оправдае очакванията ти", каза още кандидатът за президент.

Още по темата

Андрей Гюров: Гласувах с мисъл за децата ни

Андрей Гюров: Гласувах с мисъл за децата ни

Костадин Костадинов: Очевидно е, че избирателната активност ще е ниска

Костадин Костадинов: Очевидно е, че избирателната активност ще е ниска

Кандев: Излезте и гласувайте

Кандев: Излезте и гласувайте

Ивайло Мирчев гласува: Президентът не трябва да е придатък на изпълнителната власт

Ивайло Мирчев гласува: Президентът не трябва да е придатък на изпълнителната власт

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Политика

Борисов загадъчно: Ще гласувам, когато преценя. Денят е дълъг

Борисов загадъчно: Ще гласувам, когато преценя. Денят е дълъг

Слаба избирателна активност на българите във Великобритания

Слаба избирателна активност на българите във Великобритания

ЦИК: Избирателната активност към 12 часа е 5,8%

ЦИК: Избирателната активност към 12 часа е 5,8%

Васил Терзиев: Гласувах за стабилна България

Васил Терзиев: Гласувах за стабилна България

Румен Радев: Излезте и гласувайте

Румен Радев: Излезте и гласувайте

Водещи

Меси не спаси Интер Маями при загуба от Ню Йорк Ред Булс

Меси не спаси Интер Маями при загуба от Ню Йорк Ред Булс

  • Преди 2 минути
Учени установиха кога започват да намаляват физическата сила и издръжливост

Учени установиха кога започват да намаляват физическата сила и издръжливост

  • Преди 13 минути
С две патерици и без очила: Баба Цанка се справи с машинния вот

С две патерици и без очила: Баба Цанка се справи с машинния вот

  • Преди 18 минути
Борисов загадъчно: Ще гласувам, когато преценя. Денят е дълъг

Борисов загадъчно: Ще гласувам, когато преценя. Денят е дълъг

Кими Антонели спечели полпозишъна в Остин и се прицели в историческа титла

Кими Антонели спечели полпозишъна в Остин и се прицели в историческа титла

  • Преди 21 минути
Защо младите европейци все по-рядко могат да си позволят собствен дом?

Защо младите европейци все по-рядко могат да си позволят собствен дом?

  • Преди 24 минути
Слаба избирателна активност на българите във Великобритания

Слаба избирателна активност на българите във Великобритания

  • Преди 28 минути
ЦИК: Избирателната активност към 12 часа е 5,8%

ЦИК: Избирателната активност към 12 часа е 5,8%

  • Преди 32 минути
Васил Терзиев: Гласувах за стабилна България

Васил Терзиев: Гласувах за стабилна България

Иван Христанов за полупрозрачните бюлетини: Отново ни вкараха в машинации

Иван Христанов за полупрозрачните бюлетини: Отново ни вкараха в машинации

  • Преди 42 минути
UWW призна Тодор Ангелов за президент на Българската федерация по борба

UWW призна Тодор Ангелов за президент на Българската федерация по борба

  • Преди 42 минути
Румен Радев: Излезте и гласувайте

Румен Радев: Излезте и гласувайте

Избирател в Турция обърка климатика с машината за гласуване

Избирател в Турция обърка климатика с машината за гласуване

  • Преди 50 минути
Наполи и Рома направиха зрелищно 3:3, Лацио оглави Серия А

Наполи и Рома направиха зрелищно 3:3, Лацио оглави Серия А

  • Преди 55 минути
Отстраниха зам.-председателка на СИК за агитация и расистки обиди

Отстраниха зам.-председателка на СИК за агитация и расистки обиди