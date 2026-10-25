Радостин Василев: Гласувах за българския национален интерес
Кандидатът за президент призова гражданите да упражнят правото си на глас и заяви, че се надява на голяма промяна в България
Кандидатът за президент Радостин Василев упражни правото си на глас на днешните президентски избори и заяви, че е гласувал за българския национален интерес, съобщава БНТ.
"Гласувах за българския национален интерес и както винаги надеждата ми е, че все повече хора ще проумеят, че е време за голяма промяна в България", заяви Василев.
Той отправи и призив към гражданите да участват в изборите, като подчерта, че разочарованието от политическата ситуация не бива да ги отказва от гласуване.
"Призовавам ги всички да излязат и да гласуват, защото когато си недоволен, когато си излъган или разочарован, не е моментът да си останеш вкъщи. Моментът е да избереш друг, който да оправдае очакванията ти", каза още кандидатът за президент.