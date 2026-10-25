Новини
Търси
Подкаст
Политика

Ивелин Михайлов гласува във Варненско: Хората трябва сами да определят съдбата си

Ивелин Михайлов гласува във Варненско: Хората трябва сами да определят съдбата си

След като пусна своя вот, той заяви, че гласува за промяна на системата, спазване на законите и Конституцията

Кандидатът за президент Ивелин Михайлов упражни правото си на глас в село Неофит Рилски, област Варна. След като пусна своя вот, той заяви, че гласува за промяна на системата, спазване на законите и Конституцията.

„Гласуваме за промяна на системата и най-накрая да започнат да се изпълняват законите и Конституцията, и хората да знаят наистина в каква държава живеят“, посочи Михайлов.

По думите му гражданите трябва да участват активно в изборния процес, ако искат да имат влияние върху бъдещето си.

„Хората трябва да гласуват, ако искат да имат влияние върху съдбата си. Бог ни е дал свободна воля“, заяви кандидатът за държавен глава.

Той призова избирателите да направят своя избор самостоятелно, без да се влияят от социологически проучвания или чужди мнения.

„Няма значение кой е изборът, това е изборът на човека“, подчерта Михайлов.

Кандидатът за президент коментира и възможността за провеждане на втори тур. Според него избирателната активност вероятно няма да бъде достатъчно висока, за да бъде избран държавен глава още на първия тур.

„Днес хората смело да гласуват за своя избор, а на втори тур вече могат да си правят сметки. Това е моят призив към тях“, каза още Ивелин Михайлов.

Още по темата

Интензивен трафик на "Лесово", предстоят ограничения на Дунав мост

Интензивен трафик на "Лесово", предстоят ограничения на Дунав мост

Жестокото убийство в Първомай: Отложиха делото срещу Ивелин Цветанов

Жестокото убийство в Първомай: Отложиха делото срещу Ивелин Цветанов

Ивелин Михайлов: В България никой няма права, освен властимащите

Ивелин Михайлов: В България никой няма права, освен властимащите

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Политика

ЦИК с първа информация за изборния ден: Сменени членове на СИК в седем града

ЦИК с първа информация за изборния ден: Сменени членове на СИК в седем града

Маркет Линкс: Само 0,5% избирателна активност към 8:30 часа

Маркет Линкс: Само 0,5% избирателна активност към 8:30 часа

Всички 78 секции в Турция отвориха нормално

Всички 78 секции в Турция отвориха нормално

Ивайло Мирчев гласува: Президентът не трябва да е придатък на изпълнителната власт

Ивайло Мирчев гласува: Президентът не трябва да е придатък на изпълнителната власт

Иван Христанов: Гласувах за ред, справедливост и бъдеще за България

Иван Христанов: Гласувах за ред, справедливост и бъдеще за България

Водещи

Един загинал и 19 ранени при катастрофи през последното денонощие

Един загинал и 19 ранени при катастрофи през последното денонощие

  • Току-що
"Никога няма да видиш внуците си": Меган Маркъл скъса окончателно с баща си

"Никога няма да видиш внуците си": Меган Маркъл скъса окончателно с баща си

  • Преди 7 минути
ЦИК с първа информация за изборния ден: Сменени членове на СИК в седем града

ЦИК с първа информация за изборния ден: Сменени членове на СИК в седем града

Проф. Кантарджиев: „Не мога да уважавам хора, които пет пари не дават за живота и за здравето на народа си“

Проф. Кантарджиев: „Не мога да уважавам хора, които пет пари не дават за живота и за здравето на народа си“

  • Преди 13 минути
Маркет Линкс: Само 0,5% избирателна активност към 8:30 часа

Маркет Линкс: Само 0,5% избирателна активност към 8:30 часа

Първан Симеонов: Не вярвайте на класациите, които се появяват в изборния ден

Първан Симеонов: Не вярвайте на класациите, които се появяват в изборния ден

  • Преди 23 минути
Британски и френски парашутисти тренираха отбраната на НАТО в Германия

Британски и френски парашутисти тренираха отбраната на НАТО в Германия

  • Преди 26 минути
Всички 78 секции в Турция отвориха нормално

Всички 78 секции в Турция отвориха нормално

  • Преди 33 минути
Продължава разследването на убийството на Слави Бинев

Продължава разследването на убийството на Слави Бинев

  • Преди 34 минути
Педиатър предупреждава за напитка, все по-популярна сред децата и тийнейджърите

Педиатър предупреждава за напитка, все по-популярна сред децата и тийнейджърите

  • Преди 35 минути
Дълги опашки пред избирателни секции в Белград

Дълги опашки пред избирателни секции в Белград

  • Преди 42 минути
20-годишен шофьор е загинал във Врачанско след катастрофа

20-годишен шофьор е загинал във Врачанско след катастрофа

Ивайло Мирчев гласува: Президентът не трябва да е придатък на изпълнителната власт

Ивайло Мирчев гласува: Президентът не трябва да е придатък на изпълнителната власт

  • Преди 46 минути
Ирански медии съобщават за нов удар с дронове в Иракски Кюрдистан

Ирански медии съобщават за нов удар с дронове в Иракски Кюрдистан

  • Преди 52 минути
Ивелин Михайлов гласува във Варненско: Хората трябва сами да определят съдбата си

Ивелин Михайлов гласува във Варненско: Хората трябва сами да определят съдбата си

  • Преди 54 минути