Ивелин Михайлов гласува във Варненско: Хората трябва сами да определят съдбата си

Кандидатът за президент Ивелин Михайлов упражни правото си на глас в село Неофит Рилски, област Варна. След като пусна своя вот, той заяви, че гласува за промяна на системата, спазване на законите и Конституцията.

„Гласуваме за промяна на системата и най-накрая да започнат да се изпълняват законите и Конституцията, и хората да знаят наистина в каква държава живеят“, посочи Михайлов.

По думите му гражданите трябва да участват активно в изборния процес, ако искат да имат влияние върху бъдещето си.

„Хората трябва да гласуват, ако искат да имат влияние върху съдбата си. Бог ни е дал свободна воля“, заяви кандидатът за държавен глава.

Той призова избирателите да направят своя избор самостоятелно, без да се влияят от социологически проучвания или чужди мнения.

„Няма значение кой е изборът, това е изборът на човека“, подчерта Михайлов.

Кандидатът за президент коментира и възможността за провеждане на втори тур. Според него избирателната активност вероятно няма да бъде достатъчно висока, за да бъде избран държавен глава още на първия тур.

„Днес хората смело да гласуват за своя избор, а на втори тур вече могат да си правят сметки. Това е моят призив към тях“, каза още Ивелин Михайлов.