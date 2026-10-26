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„Тренд“: Гюров води сред младите, Йотова - сред възрастните

„Тренд“: Гюров води сред младите, Йотова - сред възрастните
БТА

Най-съществени са разделенията по възраст, образование и тип населено място

Данните от екзитпола на социологическа агенция „Тренд“ на първия тур на президентските избори открояват съществени социално-демографски различия в подкрепата за основните кандидати. 

Най-големи са разделенията по възраст, образование и тип населено място. Електоралните профили на Илияна Йотова и Андрей Гюров се различават значително, поради което двамата кандидати мобилизират различни социални групи, отбелязва dariknews.

Андрей Гюров е лидер сред младите избиратели. В групата от 18 до 29 години той получава 42,5% срещу 27,1% за Илияна Йотова. Подобна е картината и сред хората на възраст между 30 и 39 години, където Гюров събира 40,5%, а Йотова – 27,8%.

При избирателите между 40 и 49 години подкрепата за двамата практически се изравнява – 34% за Йотова и 34,1% за Гюров.

С напредването на възрастта обаче съотношението се обръща категорично в полза на Йотова.

Сред хората над 70 години тя получава 56,8% срещу 22,2% за Гюров.

Показателно е, че над 40% от всички гласували за Йотова са на възраст над 60 години, докато при Гюров този дял е 22,6%. В същото време повече от една трета (36,1%) от електората на Гюров е на възраст под 40 години, докато при Йотова този дял е 21,4%. Тези данни показват съществено поколенческо разделение между двата основни електората.

Не по-малко отчетливо е разделението между столицата и останалата част от страната. Андрей Гюров печели категорично София с повече от двойна преднина. В областните градове Йотова има преднина – 34,8% срещу 30,8%. В малките градове и селата обаче нейното превъзходство е значително.

Близо една трета (31,8%) от всички гласували за Гюров са жители на столицата, докато при Йотова този дял е едва 12,2%. Обратно, 45,8% от електората на Йотова живее в малки градове и села, докато при Гюров този дял е 26%. Данните очертават ясно изразено териториално разделение, при което Гюров концентрира подкрепата си в столицата и големите градски центрове, докато Йотова има значително по-силни позиции в малките населени места.

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