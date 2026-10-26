Кола изгоря напълно в Стара Загора, огънят засегна още три автомобила

Лек автомобил "Пежо" изгоря напълно при пожар в Стара Загора, а огънят засегна частично още три паркирани в близост коли. Това съобщиха от полицията, цитирани от БНР.

Сигналът за инцидента е подаден на 23 октомври в 03:35 часа в Първо районно управление в града.

Изгорелият автомобил е собственост на 26-годишна жена. Пламъците са обхванали частично и паркираните наблизо "Мазда" на 46-годишен мъж, "Мицубиши" на 52-годишна жена и фирмен автомобил "Рено".

На мястото е изпратен полицейски екип, а причините за възникването на пожара все още се изясняват.

По случая е образувано досъдебно производство по чл. 330, ал. 2, т. 2 от Наказателния кодекс. Разследването продължава.