Окончателни данни от чужбина: Гюров печели убедително на гласуването зад граница
Андрев Гюров и Георги Кандев получават 45,79 процента подкрепа
Централната избирателна комисия (ЦИК) публикува днес официалните резултати от проведения вчера първи тур на президентските избори при сто процента обработени протоколи от секциите в чужбина.
Данните от вота зад граница показват голяма преднина за една от водещите кандидатпрезидентската двойка Гюров-Кандев.
Андрев Гюров и Георги Кандев получават 45,79 процента от гласовете на сънародниците ни зад граница. На втора позиция се нареждат Илияна Йотова и Кирил Вълчев с подкрепа от 22,79 процента.
Третото място избирателите в чужбина отреждат на Костадин Костадинов и Петър Волгин, които получават 11,61 процента от вота.
След тях са Ивелин Михайлов и Юлиана Матеева с 6,47 процента; следват Радостин Василев и Красимир Манов, както и Иван Христанов и Стоянка Черкезова.
Опцията "Не подкрепям никого" в бюлетините извън страната са посочили 2,89 процента от избирателите.