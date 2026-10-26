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Окончателни данни от чужбина: Гюров печели убедително на гласуването зад граница

Окончателни данни от чужбина: Гюров печели убедително на гласуването зад граница

Андрев Гюров и Георги Кандев получават 45,79 процента подкрепа

Централната избирателна комисия (ЦИК) публикува днес официалните резултати от проведения вчера първи тур на президентските избори при сто процента обработени протоколи от секциите в чужбина. 

Данните от вота зад граница показват голяма преднина за една от водещите кандидатпрезидентската двойка Гюров-Кандев.

Андрев Гюров и Георги Кандев получават 45,79 процента от гласовете на сънародниците ни зад граница. На втора позиция се нареждат Илияна Йотова и Кирил Вълчев с подкрепа от 22,79 процента.

Третото място избирателите в чужбина отреждат на Костадин Костадинов и Петър Волгин, които получават 11,61 процента от вота.

След тях са Ивелин Михайлов и Юлиана Матеева с 6,47 процента; следват Радостин Василев и Красимир Манов, както и Иван Христанов и Стоянка Черкезова.

Опцията "Не подкрепям никого" в бюлетините извън страната са посочили 2,89 процента от избирателите.

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