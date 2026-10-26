Окончателни данни от чужбина: Гюров печели убедително на гласуването зад граница

Централната избирателна комисия (ЦИК) публикува днес официалните резултати от проведения вчера първи тур на президентските избори при сто процента обработени протоколи от секциите в чужбина.

Данните от вота зад граница показват голяма преднина за една от водещите кандидатпрезидентската двойка Гюров-Кандев.