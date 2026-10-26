Новини
Търси
Подкаст
Балкани

Вероятният бъдещ премиер на Сърбия: Ще подобрим отношенията със съседните държави

Вероятният бъдещ премиер на Сърбия: Ще подобрим отношенията със съседните държави

В интервю за черногорската телевизия „Виести“ Сърданович очерта приоритетите на движението за периода след изборите

Илия Сърданович, водач на листата „Студентите печелят“, която според прогнозните резултати спечели убедително предсрочните парламентарни избори в Сърбия, заяви, че успехът на студентското движение не е изненада. По думите му резултатът е отражение на подкрепата, която кандидатите са получили по време на кампанията си.

В интервю за черногорската телевизия „Виести“ Сърданович очерта приоритетите на движението за периода след изборите. Сред тях той открои изграждането на по-добри отношения със съседните държави, укрепването на регионалното сътрудничество и подобряването на връзките с международната общност.

Той подчерта, че прякото общуване с гражданите е било от ключово значение за кампанията. Според него срещите с хората са помогнали на кандидатите да разберат по-добре проблемите и очакванията на обществото, а чутото е залегнало в политическата платформа на студентското движение.

„През целия изборен процес, чрез директни срещи лице в лице, усещахме пулса на нацията и бяхме в контакт с нашите граждани. Те ни опознаха като личности, а ние научихме от тях какво им липсва. Това беше включено в платформата на студентското движение. Те повярваха на думите ни. Знаехме и постоянно твърдяхме, че резултатът ще бъде точно такъв“, заяви Сърданович.

Коментарът му идва след поражението на политическата листа, подкрепяна от Александър Вучич, който призна загубата в изборната нощ. Сърданович определи резултата като възможност за промяна в управлението и за изграждане на различен политически модел в страната.

„Само си представете колко категоричен е този резултат, след като човекът, който в продължение на десетилетие и половина хвърляше тъмна сянка върху историята на Сърбия, заслужено се озова в бунището на историята. Но нека не се спираме на това. Ще изградим по-добра Сърбия за доброто на нашите граждани и за подобряване на междудържавните отношения. Благодаря на всички“, каза той.

Според прогнозните данни на CeSID и Ipsos, основани на 96% извадка, листата на студентското движение печели 140 от общо 250 места в сръбския парламент. Листата „Единна Сърбия“, подкрепяна от политическия лагер на Вучич, получава 103 места.

С този резултат студентското движение си осигурява самостоятелно парламентарно мнозинство, за което са необходими най-малко 126 депутати.

Обещанията за промяна във вътрешната политика и за по-тясно сътрудничество със съседните държави очертават част от заявените приоритети на победителите. Предстои да стане ясно как тези намерения ще бъдат превърнати в конкретни решения и как ще се отразят на отношенията на Сърбия със страните от региона и международните ѝ партньори.

Още по темата

Хърватските медии: Вучич призна поражението си, Белград празнува победата на студентите

Хърватските медии: Вучич призна поражението си, Белград празнува победата на студентите

Кой е Илия Сърданович? Лекарят, който застана на страната на студентите и се противопостави на Вучич

Кой е Илия Сърданович? Лекарят, който застана на страната на студентите и се противопостави на Вучич

Петер Мадяр след изборите в Сърбия: Звучи ли ви познато?

Петер Мадяр след изборите в Сърбия: Звучи ли ви познато?

Екцесии в Сърбия след изборната загуба на Вучич: Граждани замеряха полицията с камъни

Екцесии в Сърбия след изборната загуба на Вучич: Граждани замеряха полицията с камъни

Опозицията в РСМ с намек към Мицкоски: Падна Орбан, падна Вучич, знаем кой е следващият

Опозицията в РСМ с намек към Мицкоски: Падна Орбан, падна Вучич, знаем кой е следващият

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Балкани

Додик и лидерите на Република Сръбска поздравиха студентската листа за победата в Сърбия

Додик и лидерите на Република Сръбска поздравиха студентската листа за победата в Сърбия

Ана Бърнабич влезе в остър словесен сблъсък с празнуващи сърби в Белград

Ана Бърнабич влезе в остър словесен сблъсък с празнуващи сърби в Белград

Йотова и Вълчев печелят вота в Кипър, но отново при слаба активност

Йотова и Вълчев печелят вота в Кипър, но отново при слаба активност

Хърватските медии: Вучич призна поражението си, Белград празнува победата на студентите

Хърватските медии: Вучич призна поражението си, Белград празнува победата на студентите

Турските медии за президентските избори в България: Балотаж и исторически ниска избирателна активност

Турските медии за президентските избори в България: Балотаж и исторически ниска избирателна активност

Водещи

Държавата прехвърля и железничари на частното дружество „Ивкони Експрес“

Държавата прехвърля и железничари на частното дружество „Ивкони Експрес“

Спряха над 8000 литра некачествено гориво от разпространение

Спряха над 8000 литра некачествено гориво от разпространение

  • Преди 1 минута
Цигари, сексуални стимуланти и 300 кг овча лой откриха на "Капитан Андреево"

Цигари, сексуални стимуланти и 300 кг овча лой откриха на "Капитан Андреево"

  • Преди 2 минути
Затварят аварийния път Смолян – Пампорово: Асфалтират 300 метра за 95 000 евро

Затварят аварийния път Смолян – Пампорово: Асфалтират 300 метра за 95 000 евро

  • Преди 9 минути
Верстапен след подиума в Остин: Това беше пълна катастрофа

Верстапен след подиума в Остин: Това беше пълна катастрофа

  • Преди 11 минути
Юджел Атилла: Това, че никой от ДПС не гласува, е пак контрол, пак е под диктовка

Юджел Атилла: Това, че никой от ДПС не гласува, е пак контрол, пак е под диктовка

  • Преди 17 минути
Катя Ивкова: Грижата за психичното здраве на работещите изисква профилактика и на работното място

Катя Ивкова: Грижата за психичното здраве на работещите изисква профилактика и на работното място

40 млн. евро за километър - нов ценови рекорд на АМ „Струма“

40 млн. евро за километър - нов ценови рекорд на АМ „Струма“

Додик и лидерите на Република Сръбска поздравиха студентската листа за победата в Сърбия

Додик и лидерите на Република Сръбска поздравиха студентската листа за победата в Сърбия

  • Преди 23 минути
Гюров и Кандев сезираха ЦИК срещу Радев за предизборна агитация през сайта на МС

Гюров и Кандев сезираха ЦИК срещу Радев за предизборна агитация през сайта на МС

  • Преди 24 минути
Жан-Филип Гбамен се завръща в групата на ЦСКА за Лудогорец

Жан-Филип Гбамен се завръща в групата на ЦСКА за Лудогорец

  • Преди 28 минути
Авария остави без вода Банкя

Авария остави без вода Банкя

ЕК даде на Temu 4 месеца за отстраняване на нарушенията

ЕК даде на Temu 4 месеца за отстраняване на нарушенията

  • Преди 33 минути
Светът на анимацията загуби Ерик Бауза, озвучавал любимите герои на поколения

Светът на анимацията загуби Ерик Бауза, озвучавал любимите герои на поколения

  • Преди 34 минути
Жълт код за порои е обявен в две области за утре

Жълт код за порои е обявен в две области за утре

  • Преди 34 минути