Вероятният бъдещ премиер на Сърбия: Ще подобрим отношенията със съседните държави

Илия Сърданович, водач на листата „Студентите печелят“, която според прогнозните резултати спечели убедително предсрочните парламентарни избори в Сърбия, заяви, че успехът на студентското движение не е изненада. По думите му резултатът е отражение на подкрепата, която кандидатите са получили по време на кампанията си.

В интервю за черногорската телевизия „Виести“ Сърданович очерта приоритетите на движението за периода след изборите. Сред тях той открои изграждането на по-добри отношения със съседните държави, укрепването на регионалното сътрудничество и подобряването на връзките с международната общност.

Той подчерта, че прякото общуване с гражданите е било от ключово значение за кампанията. Според него срещите с хората са помогнали на кандидатите да разберат по-добре проблемите и очакванията на обществото, а чутото е залегнало в политическата платформа на студентското движение.

„През целия изборен процес, чрез директни срещи лице в лице, усещахме пулса на нацията и бяхме в контакт с нашите граждани. Те ни опознаха като личности, а ние научихме от тях какво им липсва. Това беше включено в платформата на студентското движение. Те повярваха на думите ни. Знаехме и постоянно твърдяхме, че резултатът ще бъде точно такъв“, заяви Сърданович.

Коментарът му идва след поражението на политическата листа, подкрепяна от Александър Вучич, който призна загубата в изборната нощ. Сърданович определи резултата като възможност за промяна в управлението и за изграждане на различен политически модел в страната.

„Само си представете колко категоричен е този резултат, след като човекът, който в продължение на десетилетие и половина хвърляше тъмна сянка върху историята на Сърбия, заслужено се озова в бунището на историята. Но нека не се спираме на това. Ще изградим по-добра Сърбия за доброто на нашите граждани и за подобряване на междудържавните отношения. Благодаря на всички“, каза той.

Според прогнозните данни на CeSID и Ipsos, основани на 96% извадка, листата на студентското движение печели 140 от общо 250 места в сръбския парламент. Листата „Единна Сърбия“, подкрепяна от политическия лагер на Вучич, получава 103 места.

С този резултат студентското движение си осигурява самостоятелно парламентарно мнозинство, за което са необходими най-малко 126 депутати.

Обещанията за промяна във вътрешната политика и за по-тясно сътрудничество със съседните държави очертават част от заявените приоритети на победителите. Предстои да стане ясно как тези намерения ще бъдат превърнати в конкретни решения и как ще се отразят на отношенията на Сърбия със страните от региона и международните ѝ партньори.