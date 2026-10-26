Петер Мадяр след изборите в Сърбия: Звучи ли ви познато?

Унгарският премиер Петер Мадяр коментира политическите събития в Сърбия, след като Александър Вучич призна поражението на своята избирателна листа, а предварителните оценки от вота дадоха преднина на студентското движение.

„В Сърбия Александър Вучич обяви поражението си. Студентската листа печели абсолютно мнозинство на изборите. Започнаха празненства по улиците в цяла Сърбия. Звучи ли ви познато?“, написа Мадяр във Facebook.

С публикацията си унгарският премиер направи паралел между изборните резултати в Сърбия и политическите промени в Унгария. Преди малко повече от шест месеца неговата партия „Тиса“ победи „Фидес“ на Виктор Орбан, слагайки край на 16-годишното управление на бившия премиер.

На парламентарните избори в Унгария на 12 април „Тиса“ спечели 141 от общо 199 места в парламента. Петер Мадяр встъпи в длъжност като министър-председател на 9 май.

Междувременно Студентската листа в Сърбия обяви победа на предсрочните парламентарни избори. Александър Вучич също призна загубата на своята формация.