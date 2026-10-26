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Румен Радев с първи коментар след вота: За сглобкаджиите това е битка на живот и смърт

Румен Радев с първи коментар след вота: За сглобкаджиите това е битка на живот и смърт

Те няма да се поколебаят да ни въвлекат във войната, предупреди премиерът

Премиерът Румен Радев с първи коментар след изборите за президент, които се проведоха на 25 октомври. Той говори пред журналисти на Софийския икономически форум.

Той поздрави Илияна Йотова, подкрепена от неговата партия "Прогресивна България" и заяви, че тя е запазила достойнство и не се е включила в негативната кампания,"която се лееше срещу нея".

"Искам да поздравя госпожа Йотова за победата – победа при безпрецедентно ниска избирателна активност. Да я поздравя за това, че запази достойнство и не се вписа в тази изключително негативна кампания, която се лееше непрекъснато срещу нея. Тези избори са много тревожен сигнал за цялото ни общество. ПП-ДБ, Пеевски и ГЕРБ осакатиха Конституцията и внушиха на много хора, че е безсмислено да се гласува на тези избори. Други повярваха, че победата е предрешена, и не се включиха – нямаше достатъчно мобилизация.", обясни резултатът той и допълни:

„Изборът е ясен. Тези избори са много ясни. В неделя ще избираме между демокрацията и корупционния модел на „сглобката“, между спокойната истина и истерията на троловете. За тях е въпрос на живот и смърт да защитят и да прикрият корупцията и заграбването. Така че няма никакво място за самоуспокоение. Всички избори са важни, няма маловажен. Нека в неделя да изпратим „сглобката“ в небитието", добави той.

Министър-председателят подчерта:

"За сглобкаджиите това е битка на живот и смърт...Излезте в неделя и гласувайте за Илияна Йотова", призова той.

Според премиера, за "сглобкаджиите" това било инструмент за вземане на реванш - "да ни върнат назад, не биха се поколебали да ни въвлекат във войната", предупреди още той.

"Гюров подписа споразумението с Украйна", припомни Радев.

Според него това "самоуспокоение" на поддръжниците на Йотова ще изчезне на втори тур и тя в крайна сметка щяла да победи. Попитан дали резултатите от първия тур могат да се тълкуват като спад в подкрепата за неговото управление, премиерът отхвърли подобна интерпретация. „Не бъркайте президентските избори с парламентарните избори. Много хора се самоуспокоиха на базата на прогнозите“, отговори той, като отново свърза ниската избирателна активност с очакванията за предварително решен резултат.

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