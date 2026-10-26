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Тръмп отправи остри критики към Fox News

Тръмп отправи остри критики към Fox News
АР/БТА

Американският президент заяви още, че републиканските кандидати на практика остават „невидими“ за медиите

Президентът на САЩ Доналд Тръмп отново разкритикува консервативната телевизия Fox News, обвинявайки я, че предоставя прекалено много ефирно време на демократите и недостатъчно подкрепя кандидатите на Републиканската партия преди междинните избори.

Fox News отделя твърде много време, за да даде ефирно време на опонентите на кандидатите на Републиканската партия, хора, които обичат страната ни и имат отлични предложения и идеи“, написа Тръмп в собствената си социална мрежа Truth Social.

Американският президент заяви още, че републиканските кандидати на практика остават „невидими“ за медиите, а според него Fox News прави твърде малко, за да промени това. Той допусна, че именно недостатъчното медийно отразяване може да е причина за оспорвания характер на предизборната надпревара.

Коментарът му беше публикуван само часове след участието му в половинчасово интервю за предаването „Sunday Morning Futures“ на Fox News. Това не е първият случай през последните седмици, в който Тръмп критикува телевизията за начина, по който отразява демократите.

Въпреки сегашното напрежение отношенията между президента и Fox News традиционно са близки. По време на втория си мандат Тръмп назначи на високи държавни постове няколко личности, свързани с телевизионната мрежа, сред които министърът на отбраната Пийт Хегсет и министърът на транспорта Шон Дъфи.

Междувременно Fox News се присъедини към бойкота на големите телевизионни мрежи във връзка с отразяването на действията на администрацията на Тръмп на 21 септември, след като президентът ограничи достъпа на CNN, MS NOW и Politico до Белия дом.

Предстоящите на 3 ноември междинни избори ще определят новия състав на Камарата на представителите и около една трета от местата в Сената, както и редица щатски и местни длъжности. Според посочените в текста социологически проучвания демократите имат преднина от до 10 процентни пункта малко повече от седмица преди вота.

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