Следващата седмица правителството представя Бюджет 2027

Правителството ще представи Бюджет 2027 г. следващата седмица. Това съобщи пред журналисти премиерът Румен Радев по време на Софийския икономически форум.

По думите му в Бюджет 2027 се залагат ясни приоритети - оздравяване на публичните финанси, повече пари за отбрана, здравеопазване, култура и спорт.

Ние искаме да постигнем нещо важно – да сменим модела на икономическо развитие от модел на потребление към ускорено икономическо развитие", каза Радев, цитиран от novini.bg.

"Очакваме и още подкрепа от нашите съюзници по отношение на сигурността в Черно море“, добави той.