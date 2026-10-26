Митничари във Варна задържаха над 45 000 недекларирани стоки в контейнер от Китай

Общо 45 766 недекларирани стоки са задържани при митническа проверка на контейнер, пристигнал от Китай на пристанище Варна - Запад. Нарушението е установено от служители на Териториална дирекция "Митница Варна", съобщиха от пресцентъра на институцията.

Според придружаващите документи контейнерът е превозвал 48 колета с оборудване за автомивка, предназначено за внос в България. След извършен анализ на риска служители от отдел "Митническо разузнаване и разследване" са го избрали за щателна проверка.

При инспекцията митническите служители установили, че освен декларираните артикули в контейнера се намират и голям брой стоки, които не са били посочени в документите.

Сред задържаните продукти са кранове, помпи, четки, инструменти и ремонтни комплекти, както и автомат за обмяна на банкноти и монети срещу жетони.

Митническите инспектори открили още 25 000 жетона и 20 000 PVC карти за отстъпка, които също не фигурирали в митническата декларация.

Всички 45 766 недекларирани артикула са задържани. По случая предстои съставянето на акт за установяване на административно нарушение по Закона за митниците.