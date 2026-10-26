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Кими Антонели спечели в Остин и е на две точки от световната титла

Кими Антонели спечели в Остин и е на две точки от световната титла
АП/БТА

Италианецът записа деветата си победа за сезона, но коронацията беше отложена за Мексико

Кими Антонели спечели Гран При на САЩ във Формула 1, но ще трябва да изчака поне до следващия кръг, за да си осигури първата световна титла в кариерата. Пилотът на Мерцедес потегли от полпозишън и доминира в състезанието на пистата „Circuit of the Americas“ в Остин.

20-годишният италианец измина 56-те обиколки за 1:35:16.650 часа. Той пресече финала с 13.078 секунди пред Шарл Льоклер с Ферари, а Макс Верстапен с Ред Бул завърши трети с изоставане от 17.485 секунди.

Люис Хамилтън остана четвърти, следван от световния шампион Ландо Норис. Исак Хаджар завърши шести, а зад него се нареди Оскар Пиастри.

Антонели имаше шанс да стане най-младият световен шампион в историята на Формула 1 още в Тексас, но се нуждаеше от подходящи резултати на своите конкуренти. Осмото място на съотборника му Джордж Ръсел и четвъртото на Хамилтън отложиха коронацията.

Италианецът изпълни своята част още на старта. Той запази първата позиция и натрупа преднина от 2.3 секунди още в края на първата обиколка, докато Льоклер и двамата пилоти на Ред Бул водеха битка зад него.

Мерцедес заложи на стратегия с едно спиране в бокса, която Антонели изпълни без грешка. Той направи дълга серия от обиколки със средно твърдите гуми, а след това запази твърдия комплект до финала.

Късна виртуална кола за сигурност намали разликите между пилотите в края, но не застраши победата на Антонели. Намесата помогна на Верстапен да удържи третото място пред преследващия го Хамилтън.

„Това беше резултатът, от който се нуждаехме, и целият отбор го заслужаваше. Знам, че сме много близо. Опитваме се да завършим на върха и се надявам да го постигнем съвсем скоро“, заяви победителят.

Успехът е девети за Антонели през сезона. Италианецът вече води със 123 точки пред Ръсел и със 124 пред Хамилтън в генералното класиране.

На Антонели са необходими само две точки в Гран При на Мексико, за да стане световен шампион. Девето място на 1 ноември ще му бъде достатъчно независимо от резултатите на останалите претенденти.

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