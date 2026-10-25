Най-важното от спорта на 25.10.2026 година

UWW призна Тодор Ангелов за президент на Българската федерация по борба

Световната федерация по борба официално призна новото ръководство на Българската федерация по борба начело с Тодор Ангелов. Това става ясно от писмо на генералния секретар на UWW Карлос Рой.

„UWW признава новоизбраните ръководни лица от извънредното изборно Общо събрание, проведено в съответствие с нашите правила и установена практика“, се посочва в документа.

Световната централа е нанесла поисканите промени в своите регистри. Според писмото резултатите от изборите са били потвърдени пред UWW на 19 октомври 2026 година и от Българския олимпийски комитет.

От организацията уведомяват Станка Златева, че занапред ще комуникират единствено с новоизбраното ръководство на БФ Борба. Писмото е изпратено след нейния протест заради премахването на бореца Айк Мнацаканян и треньора Андрей Стойнов от системата Athena и отказа за акредитациите им за световното първенство в Астана.

Михаил Александров: Всичко за завръщането на ЦСКА на „Българска армия“ е готово

Техническият директор на ЦСКА Михаил Александров увери, че подготовката за дългоочакваното завръщане на стадион „Българска армия“ върви по план. Всички необходими документи са подадени, а клубът очаква единствено официалния лиценз от Българския футболен съюз.

„Документално всичко е готово. Единствено чакаме лиценза от федерацията. Имаме уверението, че това ще се случи в следващите един-два дни. Нямаме притеснения. Подали сме документите, всичко е изрядно и вървим по план“, заяви Александров пред предаването „Арена спорт“.

Техническият директор благодари на всички, участвали в реконструкцията на съоръжението. По думите му клубът е положил огромни усилия, за да ускори необходимите процеси и да позволи на отбора и привържениците да се завърнат възможно най-скоро в своя дом.

„Клубът и всички работещи в него направиха и невъзможното, за да изградят мултифункционален стадион, който покрива критериите за четвърта категория на УЕФА. Работим денонощно, за да ускорим всеки процес. Знаем каква е еуфорията сред феновете и колко силно е желанието им да влязат на този стадион“, добави той.

Левски донесе 55% от точките на България в европейските турнири

Успехът на Левски с 2:1 при гостуването на Виктория Пилзен не беше важен единствено за амбициите на „сините“ в Лига Европа. Победата донесе ценни точки и за България в класацията на УЕФА.

Според данни на Football Meets Data представянето на Левски през сезона е осигурило 2.125 точки за националния коефициент. Това представлява 55% от общия актив на българските клубове в европейските турнири през настоящата кампания.

Така столичани са най-големият приносител за България. Силното представяне на отбора в квалификациите и основната фаза има значение не само за неговото класиране, но и за бъдещите позиции на страната в европейската ранглиста.

По дял от общия актив на своята държава Левски се нарежда сред водещите клубове в Европа. Пред „сините“ по този показател са Сабах, Ференцварош и Слован Братислава.

Рейналдо от Левски попадна в идеалния отбор на Лига Европа

Рейналдо беше включен в идеалния отбор на третия кръг от основната фаза на Лига Европа според статистическата платформа Flashscore.

Футболистът на Левски се отличи с гол и асистенция при победата с 2:1 над Виктория Пилзен в Чехия. Силното му представяне му донесе впечатляващата оценка 9.0.

Този резултат нареди Рейналдо сред единайсетте най-високо оценени футболисти в турнира през кръга.

Алекс Грозданов и Богданка ЛУ спечелиха Суперкупата на Полша

Капитанът на българския национален отбор Алекс Грозданов и Богданка ЛУ Люблин триумфираха със Суперкупата на Полша по волейбол за втора поредна година.

В решителния двубой отборът от Люблин постигна категорична победа с 3:0 срещу шампиона Алурон Варта Заверче. Срещата продължи 95 минути, а отделните части завършиха 34:32, 25:20 и 25:18.

Грозданов започна като титуляр и завърши мача с 4 точки. Българският център помогна на своя тим да наложи сериозно превъзходство на блокада и да спечели втория си трофей от надпреварата.

Най-оспорван беше първият гейм. Двата отбора имаха множество възможности да затворят частта, но Богданка показа по-здрави нерви в решителните разигравания и надделя с 34:32.

След драматичното начало тимът от Люблин пое пълен контрол върху срещата. Богданка спечели втория гейм с 25:20, а в третия не остави шансове на своя съперник и приключи двубоя след 25:18.