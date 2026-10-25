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Най-важното от спорта на 25.10.2026 година

Най-важното от спорта на 25.10.2026 година
БТА

Спортният екип на ТАРАЛЕЖ обобщава новините от деня:

UWW призна Тодор Ангелов за президент на Българската федерация по борба

Световната федерация по борба официално призна новото ръководство на Българската федерация по борба начело с Тодор Ангелов. Това става ясно от писмо на генералния секретар на UWW Карлос Рой.

„UWW признава новоизбраните ръководни лица от извънредното изборно Общо събрание, проведено в съответствие с нашите правила и установена практика“, се посочва в документа.

Световната централа е нанесла поисканите промени в своите регистри. Според писмото резултатите от изборите са били потвърдени пред UWW на 19 октомври 2026 година и от Българския олимпийски комитет.

От организацията уведомяват Станка Златева, че занапред ще комуникират единствено с новоизбраното ръководство на БФ Борба. Писмото е изпратено след нейния протест заради премахването на бореца Айк Мнацаканян и треньора Андрей Стойнов от системата Athena и отказа за акредитациите им за световното първенство в Астана.

Михаил Александров: Всичко за завръщането на ЦСКА на „Българска армия“ е готово

Техническият директор на ЦСКА Михаил Александров увери, че подготовката за дългоочакваното завръщане на стадион „Българска армия“ върви по план. Всички необходими документи са подадени, а клубът очаква единствено официалния лиценз от Българския футболен съюз.

„Документално всичко е готово. Единствено чакаме лиценза от федерацията. Имаме уверението, че това ще се случи в следващите един-два дни. Нямаме притеснения. Подали сме документите, всичко е изрядно и вървим по план“, заяви Александров пред предаването „Арена спорт“.

Техническият директор благодари на всички, участвали в реконструкцията на съоръжението. По думите му клубът е положил огромни усилия, за да ускори необходимите процеси и да позволи на отбора и привържениците да се завърнат възможно най-скоро в своя дом.

„Клубът и всички работещи в него направиха и невъзможното, за да изградят мултифункционален стадион, който покрива критериите за четвърта категория на УЕФА. Работим денонощно, за да ускорим всеки процес. Знаем каква е еуфорията сред феновете и колко силно е желанието им да влязат на този стадион“, добави той.

Левски донесе 55% от точките на България в европейските турнири

Успехът на Левски с 2:1 при гостуването на Виктория Пилзен не беше важен единствено за амбициите на „сините“ в Лига Европа. Победата донесе ценни точки и за България в класацията на УЕФА.

Според данни на Football Meets Data представянето на Левски през сезона е осигурило 2.125 точки за националния коефициент. Това представлява 55% от общия актив на българските клубове в европейските турнири през настоящата кампания.

Така столичани са най-големият приносител за България. Силното представяне на отбора в квалификациите и основната фаза има значение не само за неговото класиране, но и за бъдещите позиции на страната в европейската ранглиста.

По дял от общия актив на своята държава Левски се нарежда сред водещите клубове в Европа. Пред „сините“ по този показател са Сабах, Ференцварош и Слован Братислава.

Рейналдо от Левски попадна в идеалния отбор на Лига Европа

Рейналдо беше включен в идеалния отбор на третия кръг от основната фаза на Лига Европа според статистическата платформа Flashscore.

Футболистът на Левски се отличи с гол и асистенция при победата с 2:1 над Виктория Пилзен в Чехия. Силното му представяне му донесе впечатляващата оценка 9.0.

Този резултат нареди Рейналдо сред единайсетте най-високо оценени футболисти в турнира през кръга.

Алекс Грозданов и Богданка ЛУ спечелиха Суперкупата на Полша

Капитанът на българския национален отбор Алекс Грозданов и Богданка ЛУ Люблин триумфираха със Суперкупата на Полша по волейбол за втора поредна година.

В решителния двубой отборът от Люблин постигна категорична победа с 3:0 срещу шампиона Алурон Варта Заверче. Срещата продължи 95 минути, а отделните части завършиха 34:32, 25:20 и 25:18.

Грозданов започна като титуляр и завърши мача с 4 точки. Българският център помогна на своя тим да наложи сериозно превъзходство на блокада и да спечели втория си трофей от надпреварата.

Най-оспорван беше първият гейм. Двата отбора имаха множество възможности да затворят частта, но Богданка показа по-здрави нерви в решителните разигравания и надделя с 34:32.

След драматичното начало тимът от Люблин пое пълен контрол върху срещата. Богданка спечели втория гейм с 25:20, а в третия не остави шансове на своя съперник и приключи двубоя след 25:18.

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