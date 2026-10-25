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ЦСКА призова феновете за пълни трибуни срещу Лудогорец

ЦСКА призова феновете за пълни трибуни срещу Лудогорец
БТА

„Червените“ ще изиграят последното си домакинство на „Васил Левски“

ЦСКА отправи специален призив към своите привърженици преди важния двубой с Лудогорец. Срещата ще бъде последното домакинство на „червените“ на Националния стадион „Васил Левски“ преди завръщането на обновения стадион „Българска армия“.

Отборът на Маркус Гиздол приема шампионите в понеделник, а само пет дни по-късно ще изиграе първия си официален мач в своя реконструиран дом. Съперник на ЦСКА в историческата среща на 31 октомври ще бъде Славия.

От клуба призоваха феновете да изпълнят трибуните на „Васил Левски“ и да помогнат на отбора в един от най-важните двубои през сезона.

„Само шест дни ни делят от завръщането у дома - там, където отбор и публика се сливат в едно, а армейският дух ни носи към големите победи. Там всеки мач е празник“, написаха от ЦСКА.

„Червените“ подчертаха, че срещата с Лудогорец е ключова по пътя към голямата цел. От клуба изразиха увереност, че играчите ще пренесат в първенството енергията и себераздаването, които показаха в европейските турнири.

„ЦСКА ще изиграе последния си домакински двубой на „Васил Левски“ - ключов сблъсък за нашите момчета. Футболистите на Маркус Гиздол вече показаха как се брани честта на ЦСКА на европейската сцена“, се казва още в публикацията.

Според клуба най-силното оръжие на отбора отново трябва да бъде подкрепата на привържениците. Победа над Лудогорец би направила предстоящото завръщане на „Българска армия“ още по-специално.

„Армейци, нека подкрепим любимия отбор така, както само ние можем. Предстоят ни исторически мигове, но историята се пише с малки крачки - стъпка по стъпка. Пълни трибуни, безрезервна подкрепа и битка на терена до последната минута“, призоваха от ЦСКА.

„Победата ще направи празника ни двоен преди завръщането в нашия храм“, завършва обръщението на клуба.

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