ЦСКА призова феновете за пълни трибуни срещу Лудогорец

ЦСКА отправи специален призив към своите привърженици преди важния двубой с Лудогорец. Срещата ще бъде последното домакинство на „червените“ на Националния стадион „Васил Левски“ преди завръщането на обновения стадион „Българска армия“.

Отборът на Маркус Гиздол приема шампионите в понеделник, а само пет дни по-късно ще изиграе първия си официален мач в своя реконструиран дом. Съперник на ЦСКА в историческата среща на 31 октомври ще бъде Славия.

От клуба призоваха феновете да изпълнят трибуните на „Васил Левски“ и да помогнат на отбора в един от най-важните двубои през сезона.

„Само шест дни ни делят от завръщането у дома - там, където отбор и публика се сливат в едно, а армейският дух ни носи към големите победи. Там всеки мач е празник“, написаха от ЦСКА.

„Червените“ подчертаха, че срещата с Лудогорец е ключова по пътя към голямата цел. От клуба изразиха увереност, че играчите ще пренесат в първенството енергията и себераздаването, които показаха в европейските турнири.

„ЦСКА ще изиграе последния си домакински двубой на „Васил Левски“ - ключов сблъсък за нашите момчета. Футболистите на Маркус Гиздол вече показаха как се брани честта на ЦСКА на европейската сцена“, се казва още в публикацията.

Според клуба най-силното оръжие на отбора отново трябва да бъде подкрепата на привържениците. Победа над Лудогорец би направила предстоящото завръщане на „Българска армия“ още по-специално.

„Армейци, нека подкрепим любимия отбор така, както само ние можем. Предстоят ни исторически мигове, но историята се пише с малки крачки - стъпка по стъпка. Пълни трибуни, безрезервна подкрепа и битка на терена до последната минута“, призоваха от ЦСКА.

„Победата ще направи празника ни двоен преди завръщането в нашия храм“, завършва обръщението на клуба.