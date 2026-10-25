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Евелина Славкова от „Тренд“: Има изненада при първото и второто място

Евелина Славкова от „Тренд“: Има изненада при първото и второто място
БТА

От четвъртото място надолу не се наблюдават изненади

Социологическите агенции „Тренд“ и „Мяра“ отчитат изненади в резултатите на президентските избори и интрига между първите двама претенденти за държавен глава.

Избирателната активност се очертава като една от най-сериозните теми на днешния вот. 

За неочакваното развитие съобщи социоложката Евелина Славкова от „Тренд“ пред НОВА.

Има изненада в резултатите между първия и втория кандидат-президент, както и в представянето на третия“, заяви тя.

По думите ѝ от четвъртото място надолу не се наблюдават изненади.

Към момента има изненади, ако сравним това, което измервахме в началото, с резултатите към края на кампанията. Не само тази неделя ще бъде интересна, но и следващата“, коментира Славкова.

От агенция „Мяра“ също отчитат неочаквано развитие.

Можем да кажем, че има интрига по отношение на първите двама кандидати“, заяви Първан Симеонов, цитиран от Нова телевизия.

Засега социолозите не разкриват конкретни резултати и разлики между претендентите заради законовите забрани. Те ще станат известни след края на изборния ден, който приключва в 20:00 ч.

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