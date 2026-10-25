На 104 години акад. Кръстьо Рибаров гласува за президент от дома си в Ямбол

104-годишният писател акад. Кръстьо Рибаров упражни правото си на глас на президентските избори на 25 октомври, без да напуска дома си в Ямбол. Въпреки напредналата си възраст той продължава да участва в изборния процес, съобщава bTV.

Кадри от гласуването са предоставени на телевизията от дъщеря му Тоня Борисова. По думите ѝ баща ѝ никога не е пропускал избори и продължава да проявява активна гражданска позиция.

Гласуването на акад. Рибаров се провежда в деня, в който българските граждани избират президент и вицепрезидент на страната.

В първия тур на президентските избори участват 27 кандидатпрезидентски двойки, а право на глас имат около 6,59 милиона български граждани.

Изборният ден започна в 7:00 часа и по график трябва да приключи в 20:00 часа.