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На 104 години акад. Кръстьо Рибаров гласува за президент от дома си в Ямбол

На 104 години акад. Кръстьо Рибаров гласува за президент от дома си в Ямбол
Стопкадър

По думите на дъщеря му писателят не е пропускал нито едни избори през живота си

104-годишният писател акад. Кръстьо Рибаров упражни правото си на глас на президентските избори на 25 октомври, без да напуска дома си в Ямбол. Въпреки напредналата си възраст той продължава да участва в изборния процес, съобщава bTV.

Кадри от гласуването са предоставени на телевизията от дъщеря му Тоня Борисова. По думите ѝ баща ѝ никога не е пропускал избори и продължава да проявява активна гражданска позиция.

Гласуването на акад. Рибаров се провежда в деня, в който българските граждани избират президент и вицепрезидент на страната.

В първия тур на президентските избори участват 27 кандидатпрезидентски двойки, а право на глас имат около 6,59 милиона български граждани.

Изборният ден започна в 7:00 часа и по график трябва да приключи в 20:00 часа.

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